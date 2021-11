Zostali nám len oči pre plač a viacerým prázdne účty, odkazujú maloobchodníci. Pre zatvorené prevádzky požadujú okamžité kompenzácie

Podnikateľom zostali len oči pre plač

Príspevok na náklady

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300 000 ľudí.

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) žiada od vlády okamžité kompenzácie za povinne zatvorené prevádzky z dôvodu pandémie. Zároveň tvrdí, že schválením lockdownu mali podnikatelia okamžite vedieť, akým spôsobom budú za toto obdobie odškodnení.Napriek tomu o tom pri ohlasovaní opatrení nepadlo ani slovo, čo považuje maloobchod za absolútne neprijateľné. Naznačená podpora na nájomné a zvýšenie podpory na zamestnancov nie je podľa ISKM ani kvapkou v mori toho, čo aktuálne nepotravinový maloobchod a služby potrebujú. Konštatoval to v pondelok predseda ISKM Daniel Krakovský.„V Českej republike neprišlo k zatvoreniu a o podporu sa už podnikatelia uchádzať môžu, Rakúsko opäť nabehlo na veľmi efektívny model preplácania nákladov v závislosti od poklesu tržieb, u nás podnikateľom zostali len oči pre plač a u viacerých aj prázdne účty,“ povedal Daniel Krakovský.Lockdown nepotravinového maloobchodu a služieb prišiel podľa iniciatívy v čase, kedy mohli obchodníci aspoň čiastočne dobehnúť straty z predchádzajúcich vĺn. Mesiac pred Vianocami robí maloobchod aj štvrtinu všetkých ročných tržieb a výpadok tak bude podľa ISKM katastrofálny, zvlášť pri prípadom predĺžení opatrení, ako to naznačujú vládni predstavitelia.Iniciatíva preto žiada o okamžité kompenzácie s nasledovnými požiadavkami. Efektívnu podporu na nájomné, ktoré ale bude zahŕňať aj všetky služby súvisiace s nájom (elektrina, plyn, internet, telefón a iné), a to vo výške 100 percent počas obdobia zatvorenia.Podporu na zamestnancov – pre tých, čo musia byť kvôli zatvoreným prevádzkam doma, vo výške 100 percent a zároveň opätovné zavedenie opatrenia 3B na pokles tržieb. Príspevok na fixné náklady ako sezónny tovar, leasingy, úvery, odpisy a iné prevádzkové náklady, ktorých sa podnikatelia nevedia zo dňa na deň zbaviť, a to až do výšky rozdielu prepadu tržby.