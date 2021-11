Prekročia migranti rusko-fínsku hranicu? Opoziční predstavitelia sa obávajú ich príchodu

Hybridná taktika

Najúspešnejší hybridný útok Ruska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - V čase napätia na poľsko-bieloruskej hranici spôsobeného migrantmi z Blízkeho východu sa na podobný scenár sústredia v severnejšie položenom Fínsku.Ako uvádza web euronews.com, tamojší opoziční predstavitelia sa obávajú, že migranti by sa mohli pokúšať o vstup do Európskej únie cez rusko-fínsku hranicu.Opozičné strany tvrdia, že fínska vláda premiérky Sanny Marinovej spravila málo pre zabezpečenie 1340-kilometrovej hranice pred potenciálnou „hybridnou taktikou“ zo strany Ruska. Zvolali dokonca zasadnutie parlamentu, počas ktorého bude vláda čeliť hlasovaniu o nedôvere.EÚ obvinila z migračnej krízy na poľsko-bieloruskej hranici režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Poľsko dokonca tvrdí, že v tom mal prsty ruský prezident Vladimir Putin.Aj keď opozícia nemá v parlamente väčšinu na to, aby v tejto otázke sama zosadila vládu, rastúce obavy o národnú bezpečnosť v súvislosti so susedným Ruskom môžu byť vo Fínsku poriadne emotívnou témou.Fínsko už v minulosti zažilo snahy migrantov o prekročenie hraníc. V januári a februári 2016 prišlo na arktický hraničný priechod medzi Fínskom a Ruskom takmer 1000 migrantov.Fínski predstavitelia sa domnievajú, že im ruské úrady vtedy pomohli s autobusovou dopravou a ubytovaním počas ich cesty na sever, a dostali pokyny, aby požiadali o azyl, keď sa dostanú cez hranicu.Táto udalosť sa považuje za prvý a doteraz najúspešnejší hybridný útok Ruska tohto typu na niektorý z členských štátov EÚ, i keď fínski predstavitelia a politici sa v tom čase bránili takémuto označovaniu.