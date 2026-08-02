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 24hod.sk    Šport

02. augusta 2026

Hviezdny Messi sa po strieborných MS 2026 vrátil do zostavy Interu Miami


Tagy: MLS Major League Soccer

Lionel Messi po svetovom šampionáte zasiahol do prvého duelu MLS, no gól v ňom nedal napriek dvom streleckým pokusom. Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa v sobotu po povinnostiach na ...



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mls_new_england_miami_soccer_80103 scaled 1 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi po svetovom šampionáte zasiahol do prvého duelu MLS, no gól v ňom nedal napriek dvom streleckým pokusom.


Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa v sobotu po povinnostiach na majstrovstvách sveta vrátil do diania v zámorskej Major League Soccer (MLS). Do zápasu Interu Miami proti tímu Columbus Crew vstúpil v 53. minúte a hoci sa fanúšikom predstavil v dobrom svetle, gól nestrelil.

Floridský klub sa dostal do vedenia už v 16. minúte presným zásahom Luisa Suáreza, pre ktorého to bol siedmy gól z ostatných štyroch stretnutí. Hostia vyrovnali vlastným gólom Casemira z 34. minúty, no ešte pred polčasovou prestávkou futbalisti Miami viedli hlavičkou Noaha Allena po prihrávke od Suáreza.
 
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Deľbu bodov napokon zariadil Brais Mendez, ktorý skóroval z priameho kopu pri debute v MLS po príchode zo španielskeho San Sebastiánu. Messi mal v sobotu dva strelecké pokusy, ale oba minuli cieľ.

Remíza ukončila šesťzápasovú víťaznú sériu Inter Miami, ktorý sa v tabuľke Východnej konferencie nachádza na druhom mieste za Nashvillom, ten tiež remizoval 2:2 s tímom DC United.
 
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Na "západe" MLS sú na čele Los Angeles FC a Vancouver Whitecaps, ktorí si vo vzájomnom súboji podelili body za remízu 1:1 na pôde kanadského družstva. Son Heung-min pokračoval v dobrej streleckej forme po MS, keď strelil už štvrtý gól v štyroch zápasoch a Los Angeles poslal do vedenia v 37. minúte.

Za Kanaďanov vyrovnal Nemec Thomas Müller z pokutového kopu v 76. minúte.


Zdroj: SITA.sk - Hviezdny Messi sa po strieborných MS 2026 vrátil do zostavy Interu Miami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
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