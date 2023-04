Zostrelený čínsky balón nad USA podľa amerických predstaviteľov v tom čase vedel prenášať informácie do Pekingu

Bol schopný prenášať údaje

4.4.2023 (SITA.sk) - Čínskemu balónu, ktorý začiatkom tohto roka preletel nad USA, sa podarilo zhromažďovať informácie z vojenských základní predtým, ako ho zostrelili. Referuje o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na americké médiá.Televízna stanica NBC News uviedla, že balón bol v reálnom čase schopný prenášať údaje do Pekingu. Nemenovaný americký predstaviteľ tejto televízii povedal, že nefotil, ale skôr zachytával elektronické signály.Biely dom túto správu nepotvrdil. Americkí predstavitelia však tvrdia, že sa im podarilo obmedziť schopnosti balóna zhromažďovať informácie, keď sa vznášal nad krajinou.V pondelok hovorkyňa ministerstva obrany uviedla, že FBI stále skúma trosky balóna.„Vieme, že s balónom bolo možné manévrovať a zámerne ho riadiť po jeho dráhe,“ povedala Sabrina Singhová, pričom však odmietla povedať, nad ktorými vojenskými zariadeniami sa balón mohol vznášať.Výškový balón, ktorý zostrelili 4. februára pri Južnej Karolíne, Spojené štáty podozrievajú zo špionáže zameranej na citlivé vojenské miesta. Čína tvrdí, že to bol meteorologický balón, ktorý odvialo z kurzu.Od 4. februára Spojené štáty zostrelili aj ďalšie tri objekty lietajúce vo vysokej výške, a to nad Aljaškou, kanadským Yukonským teritóriom a Hurónskym jazerom v americko-kanadskom pohraničí.