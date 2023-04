Z Krymu musí byť v rámci deokupácie deportovaných až 800-tisíc Rusov. Ak neodídu, násilne ich „vyhodíme“ preč, hovorí Taševová

Musia byť násilne deportovaní

Stratégia deokupácie Krymu

4.4.2023 - Ruských občanov žijúcich na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym by odtiaľ mali deportovať, pretože sa podieľajú na vojnovom zločine kolonizácie cudzieho územia.Ako referuje web Rádia Slobodná Európa, povedala to splnomocnenkyňa ukrajinského prezidenta pre Krym Tamila Taševová.„Ak neodídu, musia byť násilne deportovaní. Toto je prítomné v ukrajinskej legislatíve a v akejkoľvek inej legislatíve. Ak osoba nelegálne prekročila štátnu hranicu, znamená to, že musí byť deportovaná,“ povedala Taševová.Podľa úradov sa počas okupácie na Krym presťahovalo približne 800-tisíc Rusov. „Mali sme niekoľko hraničných priechodov a všetci títo občania, ktorých je minimálne od 500 do 800-tisíc, cez tieto kontrolné stanovištia nevstúpili. Mali by sa otočiť a vrátiť sa späť. Ak nie, násilne ich 'vyhodíme' preč,“ dodala.Podľa Taševovej by sa zároveň mala dôkladne prediskutovať otázka nehnuteľností, ktoré ruskí občania získali na Kryme po februári 2014, a poriadne skontrolovať prevody majetku.Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov nedávno povedal, že „vysťahovanie ruských občanov, ktorí prišli na Krym po okupácii v roku 2014“ je jedným z hlavných bodov stratégie deokupácie Krymu.