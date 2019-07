Zosuv pôdy zasiahol dedinu v Mexiku, zahynulo najmenej sedem ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 12. júla (TASR) - Najmenej sedem ľudí vrátane štyroch detí zahynulo v noci na štvrtok pri zosuve pôdy v strednom Mexiku. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na miestne úrady a médiá.Zosuv nastal v období prudkých dažďov v dedine Santo Tomás Chautla na území mexického štátu Puebla, približne 115 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Mexika.Obeťami sú členovia rodiny, ktorí zostali zasypaní v zasiahnutom dome, uviedli úrady v príspevkoch na Facebooku a Twitteri.Záchranári pátrali v troskách po ďalších možných obetiach. Dve deti sa podarilo zachrániť a previezť do nemocnice.Stanica TV Azteca uviedla, že v spomínanom dome sa konal v čase zosuvu maturitný večierok.Obdobie dažďov trvá v Mexiku od mája do novembra. Zosuvy a povodne sú jeho častými sprievodnými javmi, upozornila DPA.