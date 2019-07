Šéf výrobného programu lietadiel Boeing 737 MAX končí vo funkcii

Na archívnej snímke technici kompletizujú nové lietadlo Boeing 737 Max 8 v závode americkej spoločnosti Boeing v Rentone v štáte Washington. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. júla (TASR) - Viceprezident spoločnosti Boeing Eric Lindblad, zodpovedný za výrobu nového modelu Boeing 737 MAX, má v pláne opustiť svoj post.Informovala o tom v noci na piatok agentúra AFP, podľa ktorej sa takto firma Boeing snaží presvedčiť príslušné úrady, aby po dvoch haváriách lietadiel typu 737 MAX povolili návrat týchto strojov do prevádzky.Eric Lindblad vedie program na výrobu boeingov radu 737 MAX od augusta 2018. Do tejto funkcie bol vymenovaný, aby zabezpečil odstránenie chýb vo výrobnom procese a dodávkach komponentov. Spoločnosť mala totiž problémy s časťami motorov a trupov tohto typu lietadiel.Ako vo svojom vyhlásení uviedol Kevin McAllister, vedúci divízie dopravných lietadiel spoločnosti Boeing, Lindblada nikto nenútil odstúpiť. Svoj odchod Lindblad avizoval ešte koncom minulého roku.Lindblada vo funkcii vystrieda 36-ročný Mark Jenks, ktorý šéfoval vývoju nových dopravných lietadiel strednej triedy.Zatiaľ nie je známe, v akom časovom horizonte sa avizované personálne zmeny uskutočnia.Lietadlá Boeing 737 MAX sú mimo prevádzky od polovice marca v dôsledku dvoch leteckých nešťastí, pri ktorých zahynulo spolu 346 ľudí.K prvej nehode došlo v októbri minulého roka v Indonézii, kde havarovalo lietadlo spoločnosti Lion Air, pričom sa zabilo 189 ľudí. V marci sa v Etiópii zrútilo lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Zahynulo 157 ľudí vrátane štyroch občanov SR.Príčinou oboch nešťastí bola - na základe predbežného vyšetrovania - zrejme softvérová chyba, ktorú medzičasom spoločnosť Boeing priznala.Dosiaľ sa zistilo, že senzory na meranie uhla náklonu ani pri jednom z lietadiel nefungovali správne a iniciovaný softvér, ktorého úlohou je stabilizácia prednej časti lietadla počas letu, zlyhala a nosy lietadiel začali smerovať k zemi.Piloti neboli schopní opätovne získať kontrolu nad strojom. Obe nešťastia sa stále vyšetrujú v súvislosti so zlyhávajúcim kokpitovým varovným systémom v lietadlách typu MAX.