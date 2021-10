ZP Union podporila aplikáciu, ktorá dokáže za 4 sekundy vyhodnotiť EKG a odporučiť liečbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Lekár cez mobilnú aplikáciu odfotí EKG a vyplní formulár s údajmi o pacientovi. Následne aplikácia pomocou umelej inteligencie vyhodnotí diagnózu, pričom určí aj závažnosť a mieru istoty určenej diagnózy – takto funguje prelomová novinka z dielne Powerful Medical , ktorú partnersky podporila zdravotná poisťovňa Union.Aplikácia PMcardio bude koncom roka certifikovaná ako ,,Class IIb medical device" už pod novou reguláciou ,,MDR". ,,Technológiu sme vyvíjali vyše troch rokov v úzkej spolupráci so slovenskými lekármi z NÚSCH, ale aj s podporou zahraničných partnerov z Belgicku alebo Izraelu." vysvetľuje Robert Herman, spoluzakladateľ a hlavný lekár firmy Powerful Medical."V Unione máme radi inovácie, a tak sme sa tento projekt rozhodli podporiť. Klinický asistent vo forme mobilnej aplikácie, má slúžiť predovšetkým všeobecným lekárom, záchranárom a zdravotným sestrám ako pomocný nástroj," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union. Dodáva, že skorou diagnostikou môže všeobecný lekár predísť i tak závažným stavom ako je napríklad infarkt, či mŕtvica.Novinka už bola testovaná a validovaná v spolupráci s viacerými kardio centrami a aktuálne smeruje v rámci testovacej prevádzky do praktických ambulancií. "Do klinického skúšania spolu s Union ZP sa zapojí 25 zmluvných všeobecných lekárov, ktorí budú aplikáciu 3 mesiace testovať na EKG záznamoch od 1200 pacientov. Svojimi postrehmi pomôžu pri prípadných vylepšeniach predtým, než bude aplikácia dostupná pre celý trh," informuje B.Dupaľová Ksenzsighová.Hlavnými cieľmi najväčšieho multi centrického randomizovaného klinického skúšania prvej ,,digital health" zdravotnej pomôcky svojho druhu bude preukázať efektívny a adekvátny manažment kardiologických pacientov a zvýšenú dostupnosť špecializovanej starostlivosti. "Aktuálne vieme z EKG vyčítať až 60 kardiologických ochorení s presnosťou, ktorá sa približuje špičkovým kardiológom a kontinuálne pracujeme na rozšírení zoznamu diagnóz, ktoré dokáže aplikácia PMcardio interpretovať," dodáva Robert Herman.Informačný servis