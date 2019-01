Žraloky láka teplá voda z elektrárne v izraelskom meste Chadera

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 31. januára (TASR) - Obrovská elektráreň s kúdolmi dymu stúpajúcimi k oblohe možno nevyzerá ako to najprirodzenejšie prostredie pre morské živočíchy. Avšak horúca voda valiaca sa z priemyselného podniku v severoizraelskom pobrežnom meste Chadera priťahuje húfy žralokov, ktoré čoraz viac ohrozuje v Stredozemnom mori nadmerný lov.Toto miesto pri elektrárni v Chadere teraz láka aj turistov.Výskumník Aviad Šejnin vo štvrtok pre agentúru AP uviedol, že stovky žralokov prúdiacich každú zimu v húfoch výlučne k elektrárni v Chadere už možno nazvať "logickým a unikátnym javom".Zmena klímy v oblasti Stredozemného mora priniesla žralokom bizarnú výhodu a požehnanie, pretože v teplej vode sa týmto živočíchom vynikajúco darí. Expert totiž povedal, že povzbudzuje metabolizmus žralokov, zlepšuje ich dýchanie a napomáha im pri oplodnení.Radnica, izraelský Úrad na ochranu prírody a parkov i ďalšie organizácie pamätajú na turistov, preto pre nich spoločnými silami budujú pozorovateľské centrum. Minulý mesiac spustili napríklad sériu prednášok, ktoré majú vzdelať turistov v správaní a ochrane žralokov.povedal Alen Soldo, jeden z predsedov Skupiny špecialistov na žraloky pri Medzinárodnom zväze ochrany prírody (IUCN) so sídlom vo Švajčiarsku.Vyhlásil, že zrejme práve teplota vody v elektrárni - o desať stupňov vyššia než zvyšok mora - láka v zime žraloky k Chadere z hlbších, chladnejších vôd. Avšak okrem toho je tento jav do veľkej miery ešte neprebádaný a neznámy.dodal Soldo.