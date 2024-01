Zranená Vlhová odcestovala zo Slovenska, podstúpi konzultácie s odborníkmi (foto)

Fotografie: Pád Petry Vlhovej a sobotňajší slalom v Jasnej

21.1.2024 (SITA.sk) - Elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová už odcestovala do Švajčiarska a tam podstúpi konzultácie s odborníkmi, ktorí vyhodnotia jej stav a navrhnú postup jej liečby. Dvadsaťosemročná Liptáčka do zahraničia odišla aj s trénerom Maurom Pinim Vlhová utrpela zranenie v sobotňajšom slalome Svetového pohára 2023/2024 v Jasnej. Už po deviatich bránkach urobila chybu na vnútornej lyži a po nekontrolovanom páde zostala neďaleko ochranných sietí povedľa trate niekoľko minút v opatere zdravotníkov. Keďže nebola schopná zlyžovať do cieľa, odviezli ju z trate na saniach za potlesku tisícok fanúšikov. Na rozlúčku im aspoň zakývala na rozlúčku.Komplexné vyšetrenia, ktorým sa následne podrobila v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, odhalili poškodenie väzov v kolene.