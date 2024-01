Djokovič zmietol Mannarina z dvorca, vyrovnal sa Federerovi, ale nenapodobnil Bruguerovi z roku 1993 (video)

Vyrovnal historický rekord Federera

Najlepšie sety za dlhé obdobie

21.1.2024 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič nemal zľutovanie nad francúzskym súperom Adrianom Mannarinom a po výsledku 6:0, 6:0, 6:3 postúpil do štvrťfinále dvojhry na Australian Open v Melbourne.Zápas trval iba 104 minút a Djokovič v ňom zahral 31 víťazných úderov v porovnaní s dvanástimi z rakety zdolaného hráča. Súperom Djokoviča v boji o postup do semifinále bude Američan Taylor Fritz , ktorý vyradil vlaňajšieho finalistu Gréka Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (3), 5:7, 6:3, 6:3.Desaťnásobný šampión z Melbourne Parku si vybojoval účasť v najlepšej osmičke na niektorom z turnajov tzv. veľkej štvorky päťdesiaty ôsmy raz v kariére a vyrovnal tým historický rekord Švajčiara Rogera Federera . Štrnástou účasťou vo štvrťfinále na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny sa zasa vyrovnal Španielovi Rafaelovi Nadalovi a Austrálčanovi Johnovi Newcombovi.Chvíľu dokonca hrozilo, že sa tenisový svet dočká šiesteho trojnásobného „kanára" v mužskej dvojhre na grandslamových turnajoch v otvorenej ére tenisu. A zároveň prvého od Roland Garros 1993, kde ho predviedol Španiel Sergi Bruguera v zápase proti Francúzovi Thierrymu Championovi.Mannarino však proti Djokovičovi vyhral svoje prvé podanie v treťom sete a vyrovnal vtedy na priebežných 1:1. Víťazný Srb nezvyčajne výborne podával, keď až 81 percent prvého podania premenil na body a zahral 17 es, pričom v predchádzajúcich troch zápasoch dokopy len 30 a to musel dvakrát do troch setov.„Hral som dobre od prvej do poslednej loptičky a prvé dva sety boli moje najlepšie za veľmi dlhé obdobie. V treťom sete som už aj sám chcel prehrať nejaký gem, lebo som cítil stupňujúce sa napätie v hľadisku. Potom som sa už mohol koncentrovať na to, aby som čo najlepšie dohral zápas," povedal Novak Djokovič.Američan Fritz nasadený ako dvanásty postúpil do štvrťfinále v Melbourne Parku po prvý raz. Navyše po prvý raz na grandslamovom turnaji zdolal hráča z najlepšej svetovej desiatky. „Výborne ma držal servis počas celého zápasu a keď som to najviac potreboval, herne som predvázal svoj najlepší tenis," povedal Fritz po vyradení turnajovej sedmičky Tsitsipasa.Postup do štvrťfinále si podľa predpokladov vybojoval aj Talian Jannik Sinner . Turnajová štvorka si poradila s Rusom Karenom Chačanovom 6:4, 7:5, 6:3. Posledný štvrťfinalista z nedeľného programu vzíde z dvojice Alex de Minaur (Aus.-10) - Andrej Rubľov (Rus.-5).