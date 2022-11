Zraneniami zdecimovaní Francúzi dúfajú, že mladík Mbappé unesie na pleciach väčšiu záťaž

Veľká záťaž Mbappého

Neuveriteľný potenciál

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - S pribúdajúcim počtom dôležitých absencií vo francúzskej reprezentácii narastá tlak na Kyliana Mbappého , aby bol lídrom mužstva na futbalových majstrovstvách sveta v Katare. Obhajcovia titulu prišli krátko pred začiatkom šampionátu o hviezdneho Karima Benzemu Christophera Nkunkuho , už skôr museli akceptovať aj neúčasť Paula Pogbu či N'Gola Kantého Tréner francúzskeho mužstva Didier Deschamps si uvedomuje, že v tejto situácii bude musieť Mbappé uniesť na svojich pleciach omnoho väčšiu záťaž. „Kylian je stále mladý, ale už dokázal viacero skvelých vecí. Štyri roky od ostatných majstrovstiev sveta mu pomohli dospieť a získať ešte väčšie uznanie na celom svete. Vždy mal schopnosť niečo zmeniť a my ju tu budeme potrebovať. Je jedným z mála hráčov, ktorí to v sebe majú,“ povedal Deschamps na adresu 23-ročného Mbappého, ktorý už má na konte 28 reprezentačných gólov.Mbappé od svojho príchodu do parížskeho Saint-Germain v roku 2017 zaznamenal už 190 presných zásahov, z toho rovnú stovku gólov dosiahol v ostatných 113 dueloch v drese francúzskeho majstra. Brankár „Les Bleus“ Hugo Lloris , ktorý zažije svoj štvrtý svetový šampionát, si myslí, že Mbappé ešte nedosiahol svoj vrchol.„Potvrdil všetky očakávania, ktoré od neho ľudia za tie roky mali. Je ťažké určiť hranice u hráčov ako Kylian, pretože jeho potenciál je neuveriteľný. Je odhodlaný, sústredený a uvoľnený a myslím si, že nám tu môže pomôcť dosiahnuť naše ciele,“ poznamenal gólman anglického Tottenhamu Hotspur Deschamps síce prišiel o viacero dôležitých hráčov, no deň pred vstupom do šampionátu ho mohla potešiť aspoň správa, že obranca Raphael Varane sa úplne zotavil zo zranenia stehenného svalu, ktoré utrpel 11. októbra v drese Manchestru United . „Cíti sa dobre, na zajtra je pripravený a bude k dispozícii,“ povedal Deschamps, ktorý dodal, že namiesto zraneného Benzemu sa rozhodol nepovolať žiadneho hráča a na turnaji tak bude mať namiesto 26 hráčov k dispozícii len 25-členný káder.