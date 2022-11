MS 2022: Anglicko v prvom zápase béčka deklasovalo bezmocný Irán 6:2

Anglickí futbalisti triumfovali vo svojom prvom zápase na 22. majstrovstvách sveta. V pondelkovom stretnutí B-skupiny v katarskej Dauhe potvrdili úlohu favoritov a dominantným výkonom zdolali reprezentantov Iránu 6:1. Dva góly "Albionu" strelil Bukayo Saka, po jednom pridali Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford a Jack Grealish. Za Irán sa presadil dvakrát Mehdi Taremi.



Ďalší dvaja účastníci B-skupiny Wales a USA nastúpili proti sebe v pondelok od 20.00 SEČ v meste Al Raján. V piatok 25. novembra sú na programe stretnutia druhého kola B-skupiny Wales - Irán v Al Rajáne (11.00 h) a Anglicko - USA v Al Chore (20.00 h).



Iránski hráči pred úvodným hvizdom nespievali národnú hymnu. Alireza Jahanbakhsh pred duelom povedal, že tím sa spoločne rozhodne, či odmietne spievať hymnu na podporu protivládnych demonštrácií, ktoré v krajine trvajú už vyše dva mesiace.

B-skupina, 1. kolo:





Anglicko - Irán 6:2 (3:0)



Góly: 43. a 62. Saka, 35. Bellingham, 45.+1 Sterling, 71. Rashford, 90. Grealish - 65. a 90.+12 Taremi (druhý z 11m), ŽK: Jahanbaksh, Pouraliganji. Rozhodovali: Claus - Henrique Correa, Simon (všetci Braz.), 45.334 divákov.



Anglicko: Pickford - Trippier, Stones, Maguire (70. Dier), Shaw - Bellingham, Rice - Saka (70. Rashford), Mount (71. Foden), Sterling (70. Grealish) - Kane (76. Wilson)



Irán: Beiranvand (20. H. Hosseini) - Moharrami, Cheshmi (46. Kanaani), M. Hosseini, Mohammadi - Nourollahi (77. Azmoun), Hajsafi, Karimi (46. Ezatolahi) - Jahanbaksh (46. Gholizadeh), Taremi, Pouraliganji

Favorizovaní Angličania začali aktívne a už v 4. minúte sa dožadovali penalty po tom, čo jeden z iránskych obrancov stiahol v šestnástke Maguirea, no rozhodca ani VAR nereagovali. O štyri minúty neskôr rýchlo rozohrali priamy kop, Kane nacentroval z pravej strany a Maguiremu chýbal len kúsok, aby otvoril skóre. Pri akcii sa tvrdo zrazil brankár Beiranvand hlavou s obrancom M. Hosseinim. Po dlhšom ošetrovaní to ešte skúsil, no v 20. minúte ho nahradil H. Hosseini. Úvodný tlak Angličanov síce gól nepriniesol, no vynahradili si to v druhej polovici polčasu. Maguire v 32. minúte ešte len opečiatkoval brvno, no o tri minúty sa po Shawovom centri už presadil hlavou Bellingham. V 43. minúte zvýšil po Maguireovom sklepnutí hlavou pohotovou strelou Saka a po rýchlej kontre a prihrávke Kanea uzavrel polčasový rezultát na 3:0 Sterling. Rozhodcovia nadstavili až 14 minúte za ošetrovanie Beiranvanda. Angličania v prvom polčase úplne dominovali - mali 82% držanie lopty, na strely vyhrali 8:1 a tie na bránku 4:0.

Iránci poslali do druhej polovice troch nových hráčov, obraz hry sa však veľmi nezmenil i keď Angličania zo začiatku spustili nohu z plynu. Aj tak však bez problémov kontrolovali priebeh duelu a súpera k ničomu nepustili. Po hodine hry pridal svoj druhý gól v zápase Saka a krátko potom prišla aj chvíľa outsiderov. V 65. minúte sa na pravej strane presadil Moharrami, po ňom získal loptu Gholizadeh, ktorý v šestnástke vysunul najväčšiu hviezdu Iránu Taremiho a ten nekompromisne prepálil Pickforda. Pri akcii sa zranil Maguire a vystriedal ho Dier. Spolu s ním prišli na ihrisko ďalší traja hráči a medzi nimi aj Rashford, ktorému stačilo na gól len niekoľko sekúnd, keď si zasekol obrancu a prestrelil Hosseiniho - 5:1. Presadil sa aj ďalší striedajúci hráč Grealish, ktorý upravil v 90. minúte na 6:1. Aj v druhom polčase rozhodcovia nadstavili až desať minút a v ôsmej z nich mohol znížiť Azmoun, no jeho tutovku vychytal Pickford. Iránu sa predsa len podarilo skorigovať výsledok, keď VAR nariadil penaltu, ktorú v dvanástej nadstavenej minúte premenil Taremi - 6:2.