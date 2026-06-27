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27. júna 2026
Zranený James nebude hrať proti Paname, ale podľa Tuchela Anglicko nemá problém na kraji obrany
Reece James má problém so stehenným svalom a ďalší pravý obranca Tino Livramento už odcestoval domov z MS. Pravý obranca Reece James bude chýbať v zostave Anglicka v sobotnom zápase proti Paname, v ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Reece James má problém so stehenným svalom a ďalší pravý obranca Tino Livramento už odcestoval domov z MS.
Pravý obranca Reece James bude chýbať v zostave Anglicka v sobotnom zápase proti Paname, v ktorom Angličania od 23.00 h SELČ zakončia svoje vystúpenie v L-skupine na MS vo futbale v americkom East Rutherforde v štáte New Jersey.
V prípade víťazstva si zverenci nemeckého trénera Thomasa Tuchela poistia prvú priečku v tabuľke, ale ak prehrajú, môžu klesnúť až na tretie miesto. Tak či onak, postup do 1/16 finále už majú zaistený vopred.
Podľa BBC Sport Jamesa po utorkovej bezgólovej remíze s Ghanou vyšetrili anglickí lekári po tom, čo sa sťažoval na problémy so zadným stehenným svalom. Tuchel následne potvrdil, že krajný bek Chelsea necestoval z tréningovej základne v Kansas City do New Jersey na posledný zápas L-skupiny proti Paname.
James v minulej sezóne nastúpil v základnej zostave iba v 20 ligových zápasoch pre rôzne zranenia, ale Tuchel ho napriek tomu nominoval na svetový šampionát do Severnej Ameriky a Mexika. Najnovší zdravotný problém 26-ročného Jamesa nespája s jeho predchádzajúcimi patáliami.
"Nikto to nemohol predvídať. Reece bol v dobrej forme a cítil sa veľmi dobre. Takže je to trochu smola, ale Ezri Konsa hral na tejto pozícii za nás na vysokej úrovni. Stále nemáme žiadny problém," referoval Tuchel.
Jamesovo zranenie a problém s lýtkom, ktorý prinútil Tina Livramenta vrátiť sa domov zo Spojených štátov, spochybňujú Tuchelovo rozhodnutie priviesť na majstrovstvá sveta iba troch krajných obrancov. V kádri nebolo miesto napríklad pre pravého obrancu Realu Madrid Trenta Alexandera-Arnolda.
"Djed Spence, James a Livramento - všetci mali v minulej sezóne podobné problémy so zraneniami - boli jedinými skutočnými krajnými obrancami, ktorí boli vybraní do nominácie na MS vo futbale," kriticky doplnil web BBC Sport.
Zdroj: SITA.sk - Zranený James nebude hrať proti Paname, ale podľa Tuchela Anglicko nemá problém na kraji obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Pravý obranca Reece James bude chýbať v zostave Anglicka v sobotnom zápase proti Paname, v ktorom Angličania od 23.00 h SELČ zakončia svoje vystúpenie v L-skupine na MS vo futbale v americkom East Rutherforde v štáte New Jersey.
V prípade víťazstva si zverenci nemeckého trénera Thomasa Tuchela poistia prvú priečku v tabuľke, ale ak prehrajú, môžu klesnúť až na tretie miesto. Tak či onak, postup do 1/16 finále už majú zaistený vopred.
Podľa BBC Sport Jamesa po utorkovej bezgólovej remíze s Ghanou vyšetrili anglickí lekári po tom, čo sa sťažoval na problémy so zadným stehenným svalom. Tuchel následne potvrdil, že krajný bek Chelsea necestoval z tréningovej základne v Kansas City do New Jersey na posledný zápas L-skupiny proti Paname.
Iba 20 zápasov
James v minulej sezóne nastúpil v základnej zostave iba v 20 ligových zápasoch pre rôzne zranenia, ale Tuchel ho napriek tomu nominoval na svetový šampionát do Severnej Ameriky a Mexika. Najnovší zdravotný problém 26-ročného Jamesa nespája s jeho predchádzajúcimi patáliami.
Nemajú problém?
"Nikto to nemohol predvídať. Reece bol v dobrej forme a cítil sa veľmi dobre. Takže je to trochu smola, ale Ezri Konsa hral na tejto pozícii za nás na vysokej úrovni. Stále nemáme žiadny problém," referoval Tuchel.
Jamesovo zranenie a problém s lýtkom, ktorý prinútil Tina Livramenta vrátiť sa domov zo Spojených štátov, spochybňujú Tuchelovo rozhodnutie priviesť na majstrovstvá sveta iba troch krajných obrancov. V kádri nebolo miesto napríklad pre pravého obrancu Realu Madrid Trenta Alexandera-Arnolda.
"Djed Spence, James a Livramento - všetci mali v minulej sezóne podobné problémy so zraneniami - boli jedinými skutočnými krajnými obrancami, ktorí boli vybraní do nominácie na MS vo futbale," kriticky doplnil web BBC Sport.
Zdroj: SITA.sk - Zranený James nebude hrať proti Paname, ale podľa Tuchela Anglicko nemá problém na kraji obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
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