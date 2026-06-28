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28. júna 2026
Osem vyvolených Slovákov v drafte do NHL, bolo ich najviac od roku 2004. Goljera (49.) si vybrali LA Kings
Adam Goljer na 49. mieste sa stal najvyššie draftovaným Slovákom do NHL v roku 2026. Draft hokejových nádejí do NHL sa tento rok skončil pre Slovensko nečakane úspešne. Až osem slovenských hokejistov ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Adam Goljer na 49. mieste sa stal najvyššie draftovaným Slovákom do NHL v roku 2026.
Draft hokejových nádejí do NHL sa tento rok skončil pre Slovensko nečakane úspešne. Až osem slovenských hokejistov počulo svoje mená od zástupcov klubov severoamerickej profiligy, ktoré sa rozhodli s nimi spojiť svoju budúcnosť.
Osem Slovákov naposledy predtým prešlo draftom v roku 2023 a viac ako teraz ich bolo až pred 22 rokmi - až desať. Vtedy na čele s desiatkou draftu - Borisom Valábikom.
Jednotkou draftu do NHL 2026 sa podľa predpokladov stal kanadský útočník Gavin McKenna, ktorého si vybralo Toronto. Ako druhého draftovali Švéda Ivara Stenberga, po ktorom siahlo San Jose. Najlepšiu trojku uzatváral Caleb Malhotra vo Vancouveri.
"Sníval som o tomto momente dlhý čas, ale keď som začul svoje meno z pódia, bolo to viac ako som si dokázal vysnívať. Ďakujem všetkým, ktorí ma dosiaľ sprevádzali na mojej ceste," uviedol McKenna na svojej prezentácii na Instagrame.
Prvé kolo draftu zostalo bez Slovákov, ale na konci prvej päťdesiatky to konečne prišlo. Prvým draftovaným Slovákom sa podľa predpokladov stal Adam Goljer v druhom kole, ktorého si zo 49. pozície vybralo Los Angeles.
V treťom kole ho nasledovali hneď štyria krajania - Samuel Hrenák (Winnipeg), Adam Nemec (Ottawa), Tomáš Chrenko (New York Rangers) a Tomáš Královič (Tampa Bay). U Královiča, ktorý bude mať v auguste už 21 rokov, je zvlášť potešiteľné, že zaujal kluby NHL po troch rokoch od jeho draftového ročníka.
Šiestym vybraným Slovákom sa stal vo 4. kole obranca Jakub Floriš (Nashville). V šiestom kole sa dočkali ďalší dvaja slovenskí hokejisti - brankár Leo Henriquez (Boston) a útočník Lucian Bernát (Vancouver). Skompletizovali osmičku "výhercov", keďže v 7. kole už nezaznelo žiadne slovenské meno.
Slovenský úspech v drafte 2026 bol sčasti dôsledok úspešnej reprezentácie do 18 rokov, ktorá si na "domácom" šampionáte v Trenčíne vybojovala strieborné medaily. Jej kapitán Goljer mal najväčšie predpoklady stať sa draftovou jednotkou a napokon sa to v prípade 18-ročného rodáka z Trenčína aj naplnilo, keď si ho vybrali Los Angeles Kings.
"Čakal som, že budem draftovaný na konci prvého kola alebo začiatkom druhého kola. S tým, čo sa udialo, som veľmi spokojný. Čo sa týka tímov, s ktorými som predtým komunikoval, určite mi to nevychádzalo na Los Angeles, že si ma vyberú práve oni. Určte som si nebol istý, že to bude LA. Hneď tam aj letím. Je tam aj Jano Chovan, stretneme sa. Celkovo ma teší, koľko Slovákov bolo draftovaných a že sme tam aj štyria zo striebornej osemnástky z majstrovstiev sveta na Slovensku," uviedol Adam Goljer v rozhovore pre Hockey Slovakia.
Zdroj: SITA.sk - Osem vyvolených Slovákov v drafte do NHL, bolo ich najviac od roku 2004. Goljera (49.) si vybrali LA Kings © SITA Všetky práva vyhradené.
Draft hokejových nádejí do NHL sa tento rok skončil pre Slovensko nečakane úspešne. Až osem slovenských hokejistov počulo svoje mená od zástupcov klubov severoamerickej profiligy, ktoré sa rozhodli s nimi spojiť svoju budúcnosť.
Osem Slovákov naposledy predtým prešlo draftom v roku 2023 a viac ako teraz ich bolo až pred 22 rokmi - až desať. Vtedy na čele s desiatkou draftu - Borisom Valábikom.
McKenna a Stenberg
Jednotkou draftu do NHL 2026 sa podľa predpokladov stal kanadský útočník Gavin McKenna, ktorého si vybralo Toronto. Ako druhého draftovali Švéda Ivara Stenberga, po ktorom siahlo San Jose. Najlepšiu trojku uzatváral Caleb Malhotra vo Vancouveri.
"Sníval som o tomto momente dlhý čas, ale keď som začul svoje meno z pódia, bolo to viac ako som si dokázal vysnívať. Ďakujem všetkým, ktorí ma dosiaľ sprevádzali na mojej ceste," uviedol McKenna na svojej prezentácii na Instagrame.
Goljer ako 49.
Prvé kolo draftu zostalo bez Slovákov, ale na konci prvej päťdesiatky to konečne prišlo. Prvým draftovaným Slovákom sa podľa predpokladov stal Adam Goljer v druhom kole, ktorého si zo 49. pozície vybralo Los Angeles.
V treťom kole ho nasledovali hneď štyria krajania - Samuel Hrenák (Winnipeg), Adam Nemec (Ottawa), Tomáš Chrenko (New York Rangers) a Tomáš Královič (Tampa Bay). U Královiča, ktorý bude mať v auguste už 21 rokov, je zvlášť potešiteľné, že zaujal kluby NHL po troch rokoch od jeho draftového ročníka.
Aj jeden brankár
Šiestym vybraným Slovákom sa stal vo 4. kole obranca Jakub Floriš (Nashville). V šiestom kole sa dočkali ďalší dvaja slovenskí hokejisti - brankár Leo Henriquez (Boston) a útočník Lucian Bernát (Vancouver). Skompletizovali osmičku "výhercov", keďže v 7. kole už nezaznelo žiadne slovenské meno.
Slovenský úspech v drafte 2026 bol sčasti dôsledok úspešnej reprezentácie do 18 rokov, ktorá si na "domácom" šampionáte v Trenčíne vybojovala strieborné medaily. Jej kapitán Goljer mal najväčšie predpoklady stať sa draftovou jednotkou a napokon sa to v prípade 18-ročného rodáka z Trenčína aj naplnilo, keď si ho vybrali Los Angeles Kings.
Letí do Los Angeles
"Čakal som, že budem draftovaný na konci prvého kola alebo začiatkom druhého kola. S tým, čo sa udialo, som veľmi spokojný. Čo sa týka tímov, s ktorými som predtým komunikoval, určite mi to nevychádzalo na Los Angeles, že si ma vyberú práve oni. Určte som si nebol istý, že to bude LA. Hneď tam aj letím. Je tam aj Jano Chovan, stretneme sa. Celkovo ma teší, koľko Slovákov bolo draftovaných a že sme tam aj štyria zo striebornej osemnástky z majstrovstiev sveta na Slovensku," uviedol Adam Goljer v rozhovore pre Hockey Slovakia.
Zdroj: SITA.sk - Osem vyvolených Slovákov v drafte do NHL, bolo ich najviac od roku 2004. Goljera (49.) si vybrali LA Kings © SITA Všetky práva vyhradené.
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