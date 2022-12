Zrážka auta s autobusom stála vodiča život, nehoda však mohla mať ešte fatálnejšie následky (foto)

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Život 36-ročného vodiča vyhasol pri piatkovej rannej dopravnej nehode na ceste II/579 medzi mestskou časťou Veľké Bielice a obcou Hradište v okrese Partizánske.Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, vodič osobného motorového vozidla Honda z doposiaľ presne nezistených príčin na rovnom úseku cesty prešiel do protismeru, kde prednou ľavou časťou svojho vozidla narazil do oprotiidúceho autobusu.„Vodič autobusu sa ešte v poslednej chvíli snažil zrážke vyhnúť, vďaka čomu zabránil priamej čelnej zrážke s vozidlom a pravdepodobne ešte fatálnejším následkom. Bohužiaľ, 36-ročný vodič osobného motorového vozidla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla polícia.S vodičom autobusu bola vykonaná dychová skúška, ktorá bola negatívna. Za účelom náležitého objasnenia skutkového stavu bol do konania pribraný znalec z odboru cestná doprava. Bližšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.