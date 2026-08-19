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19. augusta 2026

Zrážka autobusu s kamiónom si v Brazílii vyžiadala najmenej 21 obetí


Tagy: Civilné obete Havária autobusu tragické dopravné nehody zrazka autobusu s nakladiakom

Pri nehode v štáte Paraná zahynuli cestujúci autobusu, ktorý prevážal pacientov do zdravotníckych zariadení. Ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia. Najmenej 21 ľudí ...



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peru_bus_crash_85612 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Pri nehode v štáte Paraná zahynuli cestujúci autobusu, ktorý prevážal pacientov do zdravotníckych zariadení. Ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia.

Najmenej 21 ľudí zahynulo v stredu pri čelnej zrážke autobusu s kamiónom v obci Imbituva na juhu Brazílie. Ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia, uviedla spoločnosť Via Araucária, ktorá prevádzkuje viaceré diaľnice v štáte Paraná.


„Žiaľ, zahynulo 21 cestujúcich v autobuse,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Fotografie zverejnené miestnymi médiami ukázali úplne zdemolovaný autobus, ktorý mal označenie pre osoby so zdravotným postihnutím, vedľa kamióna.



Prevážali pacientov


Nehoda sa stala na ceste spájajúcej južnú časť Brazílie s najľudnatejším a ekonomicky najvýznamnejším štátom Sao Paulo.


Podľa miestnych médií autobus prevážal pacientov do viacerých zdravotníckych zariadení. Úrady zatiaľ neposkytli informácie o posádke ani prípadných cestujúcich v kamióne.



Veľa smrteľných nehôd


Smrteľné dopravné nehody sú v Brazílii časté. V nedeľu zahynulo v štáte Rio de Janeiro osem ľudí po tom, ako sa autobus, v ktorom cestovali, prevrátil.


Vo februári si nehoda autobusu vracajúceho sa z osláv cirkevného sviatku na severovýchode krajiny vyžiadala najmenej 16 obetí. Vozidlo vtedy zišlo z cesty a prevrátilo sa.




Zdroj: SITA.sk - Zrážka autobusu s kamiónom si v Brazílii vyžiadala najmenej 21 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Havária autobusu tragické dopravné nehody zrazka autobusu s nakladiakom
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