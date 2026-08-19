|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. augusta 2026
Najväčšia tohtoročná razia finančnej správy, na východe Slovenska odhalili nelegálnu výrobňu cigariet
Medzinárodná organizovaná skupina zásobovala neoznačeným tabakom západnú Európu, colníci zaistili milióny kusov tovaru. Príslušníci
Zdieľať
19.8.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná organizovaná skupina zásobovala neoznačeným tabakom západnú Európu, colníci zaistili milióny kusov tovaru.
Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Ako informoval hovorca Finančnej správy Daniel Kováč, táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky.
Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva.
Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti.
Počas akcie zaistili aj viac ako 9,1 milióna kusov cigariet značky Marlboro, 4,2 kilogramu voľne ložených cigariet, cez 26,5 tisíca kilogramu tabaku a tabakovej suroviny, kompletnú technologickú linku na výrobu cigariet, komponenty potrebné na výrobu tabakových výrobkov, motorové vozidlá a návesy, ako aj hotovosť presahujúcu 10-tisíc eur.
Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6,39 milióna eur. Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných osôb zo zapojenia sa do organizovanej skupiny, ktorá porušila predpisy týkajúce sa štátnych technických opatrení na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov.
Pre všetkých obvinených bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia tohtoročná razia finančnej správy, na východe Slovenska odhalili nelegálnu výrobňu cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Ako informoval hovorca Finančnej správy Daniel Kováč, táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky.
Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva.
Podozriví sú cudzinci
Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti.
Počas akcie zaistili aj viac ako 9,1 milióna kusov cigariet značky Marlboro, 4,2 kilogramu voľne ložených cigariet, cez 26,5 tisíca kilogramu tabaku a tabakovej suroviny, kompletnú technologickú linku na výrobu cigariet, komponenty potrebné na výrobu tabakových výrobkov, motorové vozidlá a návesy, ako aj hotovosť presahujúcu 10-tisíc eur.
Obvineným hrozí trest odňatia slobody
Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6,39 milióna eur. Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných osôb zo zapojenia sa do organizovanej skupiny, ktorá porušila predpisy týkajúce sa štátnych technických opatrení na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov.
Pre všetkých obvinených bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia tohtoročná razia finančnej správy, na východe Slovenska odhalili nelegálnu výrobňu cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zrážka autobusu s kamiónom si v Brazílii vyžiadala najmenej 21 obetí
Zrážka autobusu s kamiónom si v Brazílii vyžiadala najmenej 21 obetí
<< predchádzajúci článok
Extrémne horúčavy ohrozujú nemecké vinice, úroda „visí na vlásku“
Extrémne horúčavy ohrozujú nemecké vinice, úroda „visí na vlásku“