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19. augusta 2026

Najväčšia tohtoročná razia finančnej správy, na východe Slovenska odhalili nelegálnu výrobňu cigariet


Tagy: Cigarety hovorca finančnej správy Marlboro nelegálna výroba cigariet

Medzinárodná organizovaná skupina zásobovala neoznačeným tabakom západnú Európu, colníci zaistili milióny kusov tovaru. Príslušníci



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cigarety 676x444 19.8.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná organizovaná skupina zásobovala neoznačeným tabakom západnú Európu, colníci zaistili milióny kusov tovaru.


Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Ako informoval hovorca Finančnej správy Daniel Kováč, táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky.

Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva.

Podozriví sú cudzinci


Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti.

Počas akcie zaistili aj viac ako 9,1 milióna kusov cigariet značky Marlboro, 4,2 kilogramu voľne ložených cigariet, cez 26,5 tisíca kilogramu tabaku a tabakovej suroviny, kompletnú technologickú linku na výrobu cigariet, komponenty potrebné na výrobu tabakových výrobkov, motorové vozidlá a návesy, ako aj hotovosť presahujúcu 10-tisíc eur.

Obvineným hrozí trest odňatia slobody


Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6,39 milióna eur. Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných osôb zo zapojenia sa do organizovanej skupiny, ktorá porušila predpisy týkajúce sa štátnych technických opatrení na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov.

Pre všetkých obvinených bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.


Zdroj: SITA.sk - Najväčšia tohtoročná razia finančnej správy, na východe Slovenska odhalili nelegálnu výrobňu cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cigarety hovorca finančnej správy Marlboro nelegálna výroba cigariet
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