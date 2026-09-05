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05. septembra 2026
Zrážka hlavami a lakeť do tváre. Mladý Dán skolaboval po tvrdom faule, skončil v nemocnici – VIDEO
Tagy: Vyšetrenia Zranenie Zrážka
Faulujúci hráč po zásahu videoasistenta dostal od rozhodcu priamu červenú kartu. Stredopoliar FC Porto Viktor Froholdt utrpel otras mozgu a bol prevezený do nemocnice. Bezprostredne po zápase povedal ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Faulujúci hráč po zásahu videoasistenta dostal od rozhodcu priamu červenú kartu.
Stredopoliar FC Porto Viktor Froholdt utrpel otras mozgu a bol prevezený do nemocnice. Bezprostredne po zápase povedal tréner "drakov" Francesco Farioli, že je 20-ročný Dán pri vedomí. "Kontakt bol však veľmi tvrdý," uznal kouč.
Po zrážke hlavami s protihráčom Guilhermem Liberatom z Moreirense skončil na zemi, kde ho ošetrovali prítomní zdravotníci a potom ho odniesli z ihriska na nosidlách.
"Victor Froholdt utrpel počas zápasu medzi FC Porto a Moreirense FC otras mozgu. Naša osmička sa na ihrisku prebrala k vedomiu a bola prevezená do nemocnice, kde podstúpila testy," uviedol klubový web Porta.
"Hoci neodhalili žiadne abnormality, no vzhľadom na povahu otrasu mozgu, Froholdt zostane pod lekárskym dohľadom a v sobotu (5.9.) ráno bude prepustený z nemocnice," doplnil celok v piatkovom (4.9.) vyhlásení.
Dánsky hráč dostal aj lakťom do tváre. "Víťazstvo je do značnej miery zásluhou Viktora. Veríme, že sa zotaví a všetko bude v poriadku, sme s ním," uviedol jeho spoluhráč William Gomes.
Faulujúci hráč Liberato po zásahu videoasistenta dostal od rozhodcu priamu červenú kartu. Záložník Moreirense opustil ihrisko v slzách a ospravedlnil sa Froholdtovi.
Najlepší hráč uplynulej sezóny v Portugalsku z Dánska stratil po zrážke vedomie, počas ošetrovania vytvorili prítomní futbalisti kruh z ich tiel, aby sa hrozivé zábery nedostali na vejrenosť.
FC Porto vyhralo 2:1 nad Moreirense a po piatich kolách v domácej súťaži má na konte plný počet bodov so skóre 11:1, keď inkasovali až práve v tomto dueli.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka hlavami a lakeť do tváre. Mladý Dán skolaboval po tvrdom faule, skončil v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Stredopoliar FC Porto Viktor Froholdt utrpel otras mozgu a bol prevezený do nemocnice. Bezprostredne po zápase povedal tréner "drakov" Francesco Farioli, že je 20-ročný Dán pri vedomí. "Kontakt bol však veľmi tvrdý," uznal kouč.
Po zrážke hlavami s protihráčom Guilhermem Liberatom z Moreirense skončil na zemi, kde ho ošetrovali prítomní zdravotníci a potom ho odniesli z ihriska na nosidlách.
Viacero testov
"Victor Froholdt utrpel počas zápasu medzi FC Porto a Moreirense FC otras mozgu. Naša osmička sa na ihrisku prebrala k vedomiu a bola prevezená do nemocnice, kde podstúpila testy," uviedol klubový web Porta.
"Hoci neodhalili žiadne abnormality, no vzhľadom na povahu otrasu mozgu, Froholdt zostane pod lekárskym dohľadom a v sobotu (5.9.) ráno bude prepustený z nemocnice," doplnil celok v piatkovom (4.9.) vyhlásení.
Dánsky hráč dostal aj lakťom do tváre. "Víťazstvo je do značnej miery zásluhou Viktora. Veríme, že sa zotaví a všetko bude v poriadku, sme s ním," uviedol jeho spoluhráč William Gomes.
Hrozivé zábery
Faulujúci hráč Liberato po zásahu videoasistenta dostal od rozhodcu priamu červenú kartu. Záložník Moreirense opustil ihrisko v slzách a ospravedlnil sa Froholdtovi.
Najlepší hráč uplynulej sezóny v Portugalsku z Dánska stratil po zrážke vedomie, počas ošetrovania vytvorili prítomní futbalisti kruh z ich tiel, aby sa hrozivé zábery nedostali na vejrenosť.
FC Porto vyhralo 2:1 nad Moreirense a po piatich kolách v domácej súťaži má na konte plný počet bodov so skóre 11:1, keď inkasovali až práve v tomto dueli.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka hlavami a lakeť do tváre. Mladý Dán skolaboval po tvrdom faule, skončil v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vyšetrenia Zranenie Zrážka
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