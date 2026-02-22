|
Nedeľa 22.2.2026
Meniny má Etela
Denník - Správy
22. februára 2026
Zrážka osobného auta s chodkyňou má fatálne následky, polícia skúma okolnosti tragickej nehody v Poprade – FOTO
22.2.2026 (SITA.sk) -
Tragická dopravná nehoda si v sobotu večer vyžiadala život 59-ročnej ženy. K zrážke došlo krátko po 18:00 na Sídlisku Juh v meste Poprad.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, chodkyňa prechádzala cez neosvetlený úsek cesty, kde ju zachytilo osobné motorové vozidlo, ktoré viedol 36-ročný vodič. Ten bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Ženu po nehode previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam krátko pred 20:00 podľahla. Policajti nehodu na mieste zdokumentovali. „Presná príčina a okolnosti tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia. K objasneniu nehody bol pribratý aj znalec z odboru dopravy.
