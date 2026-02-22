Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Etela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. februára 2026

Zrážka osobného auta s chodkyňou má fatálne následky, polícia skúma okolnosti tragickej nehody v Poprade – FOTO


Tagy: prešovská krajská polícia Tragická dopravná nehoda

Tragická dopravná nehoda si v sobotu večer vyžiadala život 59-ročnej ženy. K zrážke došlo krátko po 18:00 na Sídlisku Juh v ...



Zdieľať
nehoda chodec 676x355 22.2.2026 (SITA.sk) -



Tragická dopravná nehoda si v sobotu večer vyžiadala život 59-ročnej ženy. K zrážke došlo krátko po 18:00 na Sídlisku Juh v meste Poprad.

Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, chodkyňa prechádzala cez neosvetlený úsek cesty, kde ju zachytilo osobné motorové vozidlo, ktoré viedol 36-ročný vodič. Ten bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ženu po nehode previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam krátko pred 20:00 podľahla. Policajti nehodu na mieste zdokumentovali. „Presná príčina a okolnosti tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia. K objasneniu nehody bol pribratý aj znalec z odboru dopravy.









Zdroj: SITA.sk - Zrážka osobného auta s chodkyňou má fatálne následky, polícia skúma okolnosti tragickej nehody v Poprade – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: prešovská krajská polícia Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Uhrík priznal komunikáciu s Ficom aj Dankom, skritizoval Progresívne Slovensko aj ĽSNS
<< predchádzajúci článok
Slováci si potrpia na vhodné pracovné podmienky, okrem teploty a kvality vzduchu je pre nich dôležitá aj ponuka kávy či čaju

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 