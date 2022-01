Zrážka Passata a Land Rovera skončila tragicky, o život prišla celá posádka jedného z áut (foto)

Zomrela celá posádka z VW Passat

Cesta bola neprejazdná päť hodín

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok krátko po 16:00 na ceste medzi obcami Udavské a Ľubiša (okr. Humenné). Pri zrážke dvoch vozidiel zahynula celá trojčlenná posádka jedného z nich.Ako v stredu uviedla hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová, vyšetrovateľ Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.V spomínanom úseku sa v utorok zrazili osobné motorové vozidlá VW Passat a Land Rover. Prvé auto jazdilo v smere do Humenného a šoféroval ho 21-ročný muž z obce Vyšný Hrušov. V aute sedela aj 19-ročná žena z obce Belá nad Cirochou a 33-ročný muž Hankoviec.„Vozidlo z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismeru, kde sa zrazilo s protiidúcim Land Roverom. Ten šoféroval 21-ročný muž, spolu s ním boli v aute aj 24-ročný muž a dve ženy vo veku 24 a 30 rokov, všetci pochádzali z obce Zbudské Dlhé. Pri zrážke utrpeli pasažieri VW Passat zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom,” opísala Ligdayová.Posádka druhého vozidla utrpela rôzne zranenia s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní. Vodič Land Roveru bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bola cesta II. triedy medzi železničnou stanicou Udavské a obcou Ľubiša v utorok neprejazdná takmer päť hodín.„Polícia opakovane apeluje na vodičov k zvýšenej pozornosti na cestách. Mnohí vodiči preceňujú svoje schopnosti, mnohí jazdu neprispôsobia poveternostným podmienkam a mnohí sú natoľko nezodpovední, že si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu,” dodala Ligdayová.