Zrážka vlakov v JAR si vyžiadala najmenej 320 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Johannesburg 5. októbra (TASR) - Zhruba 320 ľudí utrpelo zranenia po zrážke dvoch osobných vlakov v Juhoafrickej republike (JAR). S odvolaním sa na piatkové vyjadrenie juhoafrickej železničnej spoločnosti Metrorail o tom informovala agentúra Reuters.K zrážke preplneného osobného vlaku smerujúceho z Johannesburgu do juhoafrického hlavného mesta Pretória do stojaceho vlaku došlo ešte vo štvrtok počas dopravnej špičky v štvrti Kempton Park v meste Ekurhuleni východne od Johannesburgu.Tridsaťdva pasažierov utrpelo vážne zranenia, ich stav však nebol kritický. Zranených previezli do miestnych nemocníc. Presná príčina nehody nebola bezprostredne známa a na jej zistenie bude zostavený vyšetrovací výbor, oznámila železničná spoločnosť.Podobné vlakové nešťastie, ku ktorému došlo na predmestí Johannesburgu v januári tohto roka, si vyžiadalo 200 zranených.Juhoafrická republika disponuje najrozsiahlejšou železničnou sieťou v Afrike. Tá je však poznačená nesprávnym riadením a nedostatočnými investíciami. Využívanie vlakovej dopravy preto klesá aj napriek tomu, že patrí medzi najlacnejšiu formu verejnej dopravy.