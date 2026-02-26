|
Štvrtok 26.2.2026
26. februára 2026
Zrážka vlaku s nákladiakom v Nových Zámkoch: Po náraze vypukol požiar, vodič kamiónu zahynul – FOTO
Záchranné zložky zasahujú pri vážnej udalosti na železničnom priecestí v Nových Zámkoch, kde došlo k zrážke nákladného vozidla s vlakom. Ako informuje
26.2.2026 (SITA.sk) - Záchranné zložky zasahujú pri vážnej udalosti na železničnom priecestí v Nových Zámkoch, kde došlo k zrážke nákladného vozidla s vlakom. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, po náraze začal kamión aj vlak horieť. Vodič kamiónu zostal zakliesnený v kabíne a napriek snahe záchranných zložiek mu nebolo možné zachrániť život.
Vo vlaku sa nachádzalo 17 osôb, z ktorých 6 utrpelo zranenia a bolo prevezených na ošetrenie do nemocnice. Polícia a záchranné zložky pokračujú v zásahu. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia dovolí.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s nákladiakom v Nových Zámkoch: Po náraze vypukol požiar, vodič kamiónu zahynul – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
