 24hod.sk    Z domova

26. februára 2026

Zrážka vlaku s nákladiakom v Nových Zámkoch: Po náraze vypukol požiar, vodič kamiónu zahynul – FOTO


Záchranné zložky zasahujú pri vážnej udalosti na železničnom priecestí v Nových Zámkoch, kde došlo k zrážke nákladného vozidla s vlakom. Ako informuje



26.2.2026 (SITA.sk) - Záchranné zložky zasahujú pri vážnej udalosti na železničnom priecestí v Nových Zámkoch, kde došlo k zrážke nákladného vozidla s vlakom. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, po náraze začal kamión aj vlak horieť. Vodič kamiónu zostal zakliesnený v kabíne a napriek snahe záchranných zložiek mu nebolo možné zachrániť život.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vo vlaku sa nachádzalo 17 osôb, z ktorých 6 utrpelo zranenia a bolo prevezených na ošetrenie do nemocnice. Polícia a záchranné zložky pokračujú v zásahu. Bližšie informácie poskytnú, keď to situácia dovolí.


Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s nákladiakom v Nových Zámkoch: Po náraze vypukol požiar, vodič kamiónu zahynul – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

