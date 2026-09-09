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09. septembra 2026
Zrážka vlaku s nákladným autom si v Poľsku vyžiadala jednu obeť a 20 zranených
Vo vlaku cestovalo približne 120 ľudí, štyria zo zranených sú podľa dopravcu vo vážnom stave. Najmenej jeden človek zahynul a 20 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako sa osobný vlak s približne 120 ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Vo vlaku cestovalo približne 120 ľudí, štyria zo zranených sú podľa dopravcu vo vážnom stave.
Najmenej jeden človek zahynul a 20 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako sa osobný vlak s približne 120 cestujúcimi v stredu v stredovýchodnom Poľsku zrazil s domiešavačom betónu a následne sa vykoľajil.
„Môžem potvrdiť, že jedna osoba zomrela,“ povedala agentúre AFP hovorkyňa polície Mazovského vojvodstva Karolina Jaworská. Podľa nej išlo zrejme o jedného z cestujúcich.
Železničný dopravca PKP Intercity na platforme X uviedol, že pri nehode sa zranilo 20 ľudí, z toho štyria vážne. „Vo vlaku bolo približne 120 ľudí,“ povedal hovorca spoločnosti Mateusz Gdowski.
Nehoda sa stala v obci Sokolniki Suche približne 100 kilometrov južne od Varšavy. „V dôsledku zrážky sa vykoľajilo šesť vozňov a lokomotíva,“ uviedla mazovská polícia.
Zábery miestnych televízií ukazovali úplne vykoľajenú lokomotívu a za ňou niekoľko vozňov, ktoré zišli z trate v rôznej miere.
Na miesto boli vyslané záchranné zložky, predstavitelia železníc aj prokuratúra. Úrady začali analyzovať okolnosti nehody a zisťovať jej presnú príčinu.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s nákladným autom si v Poľsku vyžiadala jednu obeť a 20 zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej jeden človek zahynul a 20 ďalších utrpelo zranenia po tom, ako sa osobný vlak s približne 120 cestujúcimi v stredu v stredovýchodnom Poľsku zrazil s domiešavačom betónu a následne sa vykoľajil.
„Môžem potvrdiť, že jedna osoba zomrela,“ povedala agentúre AFP hovorkyňa polície Mazovského vojvodstva Karolina Jaworská. Podľa nej išlo zrejme o jedného z cestujúcich.
Železničný dopravca PKP Intercity na platforme X uviedol, že pri nehode sa zranilo 20 ľudí, z toho štyria vážne. „Vo vlaku bolo približne 120 ľudí,“ povedal hovorca spoločnosti Mateusz Gdowski.
Nehoda sa stala v obci Sokolniki Suche približne 100 kilometrov južne od Varšavy. „V dôsledku zrážky sa vykoľajilo šesť vozňov a lokomotíva,“ uviedla mazovská polícia.
Zábery miestnych televízií ukazovali úplne vykoľajenú lokomotívu a za ňou niekoľko vozňov, ktoré zišli z trate v rôznej miere.
Na miesto boli vyslané záchranné zložky, predstavitelia železníc aj prokuratúra. Úrady začali analyzovať okolnosti nehody a zisťovať jej presnú príčinu.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka vlaku s nákladným autom si v Poľsku vyžiadala jednu obeť a 20 zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
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