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09. septembra 2026
Opozícia víta odvolanie Machalu. Zmysel by však podľa Jaurovej malo, ak by odstúpila aj ministerka Šimkovičová
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) FPU Fond na podporu umenia generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Odvolanie Opozícia
Náhrada za Machalu podľa liberálov zatiaľ nevyzerá ako dôvod na optimizmus. Kresťanskí demokrati vítajú odvolanie
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9.9.2026 (SITA.sk) - Náhrada za Machalu podľa liberálov zatiaľ nevyzerá ako dôvod na optimizmus.
Kresťanskí demokrati vítajú odvolanie Lukáša Machalu, opozícia sa ale zhoduje na tom, že to nestačí. Vláda v stredu na návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) odvolala generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Machalu z funkcie. Na jeho pozíciu vymenovala Ivana Gašpara.
Machala je podľa medializovaných informácií na dovolenke a o svojom odvolaní nevedel. Z MK SR uviedli, že ministerka Šimkovičová predložila návrh na Machalovo odvolanie po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia.
Rezort kultúry podľa jeho šéfky vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej pred ním stoja nové úlohy vyžadujúce iné manažérske nastavenie služobného úradu, jasnú zodpovednosť, dobrú organizáciu práce a spoľahlivé zabezpečenie vnútorného chodu ministerstva.
Podľa podpredsedníčky parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zory Jaurovej (Progresívne Slovensko) by odvolanie Machalu malo zmysel, ak by zároveň odstúpila aj ministerka Šimkovičová.
"Rezort kultúry potrebuje vo vedení ľudí, ktorí kultúru majú radi a chcú ju zveľaďovať, nie ničiť. Som presvedčená, že najneskôr po voľbách sa tak stane a že Šimkovičová spolu s Machalom a ďalšími zodpovednými kádrami zo SNS budú niesť dôsledky za to, čo napáchali," myslí si Jaurová. Ministerka podľa nej neuviedla ani jeden dôvod odvolania Machalu, hoci ich mala mnoho.
"Ak si však myslí, že sa touto výmenou rok pred voľbami vyhne politickej, právnej a spoločenskej zodpovednosti za svoj boj proti kultúre, tak je na omyle. Zdá sa, že už aj ona pochopila, že tam nebude večne a že rok pred voľbami treba začať zametať dôkazy," nazdáva sa Jaurová.
Podľa jej slov je tiež ťažké zhrnúť všetko, čo Machala napáchal vo svojej funkcii za tri roky, menovala však nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami či rozklad inštitúcií, politík a kultúrnej infraštruktúry. Poslankyňa upozornila aj na Machalovho nástupcu, ktorého podľa nej nik nepozná a nemá nič spoločné s kultúrou, "ale zato má prepojenie na podnikateľské prostredie okolo Jána Slotu".
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo svojom stanovisku skonštatovalo, že považuje odchod Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu MK SR za správny krok, no samotná personálna výmena podľa nich problémy rezortu nevyrieši.
"Konečne končí jeden z hlavných architektov rozkladu slovenskej kultúry. Ministerka posiela svojho doteraz najbližšieho človeka cez palubu, ale výmena jedného mena nestačí. Za fungovanie rezortu nesie politickú zodpovednosť Martina Šimkovičová," myslí si expert KDH na kultúru a média a poslanec parlamentu Gabriel Paľa.
Kresťanskí demokrati poukázali na situáciu vo Fonde na podporu umenia, personálne čistky či uniknuté nahrávky a spôsob rozhodovania na ministerstve. Sú toho názoru, že vysvetlenie o "inom manažérskom nastavení" nestačí. Paľa je toho názoru, že problém nie je len v jednom človeku, ale v spôsobe riadenia ministerstva ako takom.
"Slovenská kultúra potrebuje odbornosť, stabilitu, transparentné rozhodovanie a férové pravidlá, nie ďalšie zákulisné konflikty a personálne rošády," dodal.
Hnutie očakáva, že nepôjde len o personálnu zmenu. "Kultúra sa nemôže riadiť podľa toho, kto je komu politicky alebo názorovo bližší. Kým sa nezmení spôsob vedenia ministerstva, odchod Lukáša Machalu problémy slovenskej kultúry nevyrieši," uzavrel Paľa.
Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) odvolanie Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu MK SR prišlo neospravedlniteľne neskoro. Liberáli sú toho názoru, že za krátky čas pôsobenia na ministerstve stihol spolu so Šimkovičovou zdecimovať slovenskú kultúru a rezort po jeho odchode zostáva v stave, z ktorého sa bude kultúrne prostredie spamätávať roky.
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga sa Machala zdiskreditoval, kde mohol, spomenul napríklad jeho výroky o plochej Zemi či čistote jazyka. Predseda SaS poznamenal, že Machala vo svojej funkcii neskončil pre svoju neschopnosť či hlúpe vyjadrenia a normalizátorské postoje.
"V tomto sa so Šimkovičovou dokonale zhodujú. Kultúru ničili obaja úplne rovnako a dlhodobo. Jediným dôvodom jeho odchodu sú podľa všetkého spory s ministerkou. Skutočná pomoc slovenskej kultúre príde až vtedy, keď po Machalovi skončí na ministerstve nadobro aj Šimkovičová," myslí si Gröhling.
Liberáli upozornili na to, že škody v oblasti kultúry už boli napáchané a odchod jedného funkcionára podľa nich neodstráni toxický systém, ktorý "na ministerstve kultúry zapustil korene” za súčasného vedenia.
"Treba zdôrazniť, že nejde o žiadne vyvodenie politickej zodpovednosti. Okrem toho sme sa pri tejto vláde naučili, že tešiť sa z toho, že niečo zlé skončilo, ešte nie je na mieste. Pri nominantoch SNS sme si zvykli, že dokážu preraziť aj vlastné dno. Preto treba byť opatrný aj teraz. Náhrada za Machalu zatiaľ nevyzerá ako dôvod na optimizmus," uzavrel tímlíder pre kultúru za SaS René Parák.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia víta odvolanie Machalu. Zmysel by však podľa Jaurovej malo, ak by odstúpila aj ministerka Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskí demokrati vítajú odvolanie Lukáša Machalu, opozícia sa ale zhoduje na tom, že to nestačí. Vláda v stredu na návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) odvolala generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Machalu z funkcie. Na jeho pozíciu vymenovala Ivana Gašpara.
Machala je podľa medializovaných informácií na dovolenke a o svojom odvolaní nevedel. Z MK SR uviedli, že ministerka Šimkovičová predložila návrh na Machalovo odvolanie po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia.
Rezort kultúry podľa jeho šéfky vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej pred ním stoja nové úlohy vyžadujúce iné manažérske nastavenie služobného úradu, jasnú zodpovednosť, dobrú organizáciu práce a spoľahlivé zabezpečenie vnútorného chodu ministerstva.
Jaurová: Šimkovičová sa zodpovednosti nevyhne
Podľa podpredsedníčky parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zory Jaurovej (Progresívne Slovensko) by odvolanie Machalu malo zmysel, ak by zároveň odstúpila aj ministerka Šimkovičová.
"Rezort kultúry potrebuje vo vedení ľudí, ktorí kultúru majú radi a chcú ju zveľaďovať, nie ničiť. Som presvedčená, že najneskôr po voľbách sa tak stane a že Šimkovičová spolu s Machalom a ďalšími zodpovednými kádrami zo SNS budú niesť dôsledky za to, čo napáchali," myslí si Jaurová. Ministerka podľa nej neuviedla ani jeden dôvod odvolania Machalu, hoci ich mala mnoho.
"Ak si však myslí, že sa touto výmenou rok pred voľbami vyhne politickej, právnej a spoločenskej zodpovednosti za svoj boj proti kultúre, tak je na omyle. Zdá sa, že už aj ona pochopila, že tam nebude večne a že rok pred voľbami treba začať zametať dôkazy," nazdáva sa Jaurová.
Podľa jej slov je tiež ťažké zhrnúť všetko, čo Machala napáchal vo svojej funkcii za tri roky, menovala však nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami či rozklad inštitúcií, politík a kultúrnej infraštruktúry. Poslankyňa upozornila aj na Machalovho nástupcu, ktorého podľa nej nik nepozná a nemá nič spoločné s kultúrou, "ale zato má prepojenie na podnikateľské prostredie okolo Jána Slotu".
Výmena problémy nevyrieši
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo svojom stanovisku skonštatovalo, že považuje odchod Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu MK SR za správny krok, no samotná personálna výmena podľa nich problémy rezortu nevyrieši.
"Konečne končí jeden z hlavných architektov rozkladu slovenskej kultúry. Ministerka posiela svojho doteraz najbližšieho človeka cez palubu, ale výmena jedného mena nestačí. Za fungovanie rezortu nesie politickú zodpovednosť Martina Šimkovičová," myslí si expert KDH na kultúru a média a poslanec parlamentu Gabriel Paľa.
Kresťanskí demokrati poukázali na situáciu vo Fonde na podporu umenia, personálne čistky či uniknuté nahrávky a spôsob rozhodovania na ministerstve. Sú toho názoru, že vysvetlenie o "inom manažérskom nastavení" nestačí. Paľa je toho názoru, že problém nie je len v jednom človeku, ale v spôsobe riadenia ministerstva ako takom.
"Slovenská kultúra potrebuje odbornosť, stabilitu, transparentné rozhodovanie a férové pravidlá, nie ďalšie zákulisné konflikty a personálne rošády," dodal.
Hnutie očakáva, že nepôjde len o personálnu zmenu. "Kultúra sa nemôže riadiť podľa toho, kto je komu politicky alebo názorovo bližší. Kým sa nezmení spôsob vedenia ministerstva, odchod Lukáša Machalu problémy slovenskej kultúry nevyrieši," uzavrel Paľa.
Odvolanie prišlo neospravedlniteľne neskoro
Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) odvolanie Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu MK SR prišlo neospravedlniteľne neskoro. Liberáli sú toho názoru, že za krátky čas pôsobenia na ministerstve stihol spolu so Šimkovičovou zdecimovať slovenskú kultúru a rezort po jeho odchode zostáva v stave, z ktorého sa bude kultúrne prostredie spamätávať roky.
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga sa Machala zdiskreditoval, kde mohol, spomenul napríklad jeho výroky o plochej Zemi či čistote jazyka. Predseda SaS poznamenal, že Machala vo svojej funkcii neskončil pre svoju neschopnosť či hlúpe vyjadrenia a normalizátorské postoje.
"V tomto sa so Šimkovičovou dokonale zhodujú. Kultúru ničili obaja úplne rovnako a dlhodobo. Jediným dôvodom jeho odchodu sú podľa všetkého spory s ministerkou. Skutočná pomoc slovenskej kultúre príde až vtedy, keď po Machalovi skončí na ministerstve nadobro aj Šimkovičová," myslí si Gröhling.
Toxický systém
Liberáli upozornili na to, že škody v oblasti kultúry už boli napáchané a odchod jedného funkcionára podľa nich neodstráni toxický systém, ktorý "na ministerstve kultúry zapustil korene” za súčasného vedenia.
"Treba zdôrazniť, že nejde o žiadne vyvodenie politickej zodpovednosti. Okrem toho sme sa pri tejto vláde naučili, že tešiť sa z toho, že niečo zlé skončilo, ešte nie je na mieste. Pri nominantoch SNS sme si zvykli, že dokážu preraziť aj vlastné dno. Preto treba byť opatrný aj teraz. Náhrada za Machalu zatiaľ nevyzerá ako dôvod na optimizmus," uzavrel tímlíder pre kultúru za SaS René Parák.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia víta odvolanie Machalu. Zmysel by však podľa Jaurovej malo, ak by odstúpila aj ministerka Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) FPU Fond na podporu umenia generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Odvolanie Opozícia
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