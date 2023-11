Zrážku dvoch áut v Trebišove neprežil jeden z vodičov, po náraze skončili obe autá mimo cesty (foto)

Autá skončili mimo cesty

20.11.2023 (SITA.sk) - Na ceste medzi Trebišovom a mestskou časťou MilhostovŠkody Octavia.Z doposiaľ nezistených príčin prešiel na Cukrovarskej ulici pri odbočovaní vľavo do protismeru, v tom čase išlo oproti vozidlo Mitsubishi Outlander. Po bočnej zrážke skončili vplyvom rotácie obe autá mimo cesty.„Škodu Octavia vymrštilo vpravo vedľa cesty, tam narazila pravou stranou do betónového stĺpu elektrického vedenia a ostala stáť otočená na mestskú časť Milhostov. 54-ročný vodič utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol,“ informovala hovorkyňa košickej polície Vozidlo Mitsubishi narazilo do oplotenia areálu firmy, vodič sa podľa predbežnej lekárskej správy zranil iba ľahko a jeho zranenia si vyžiadajú predpokladanú dobu liečenia do sedem dní. V prípade vodiča Mitsubishi nebola vykonanou dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu.Či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič Škody Octavie, bude zisťované pri nariadenej pitve. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Z akého dôvodu prešiel vodič Škody Octavie do protismernej časti vozovky a akou mierou prispeli k vzniku dopravnej nehody obaja vodiči, je predmetom ďalšieho vyšetrovania.