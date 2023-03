Zrážku vlakov v Grécku, ktorú neprežili desiatky ľudí, zrejme zapríčinila ľudská chyba (video+foto)

aktualizované 2. marca 8:25



Vlaky sa zrazili čelne

Tragická ľudská chyba

Štátny smútok

2.3.2023 (SITA.sk) -Pri zrážke osobného vlaku so stovkami cestujúcich na palube a nákladného vlaku na severe Grécka pri meste Tempe zomrelo najmenej 43 mŕtvych, vrátane ôsmich zamestnancov železníc a desiatky ľudí sa zranili.Grécki hasiči informovali, že k stredajšej noci bolo v nemocnici 57 ľudí, z toho šesť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Viac ako 15 ďalších po liečbe prepustili. Ostatných viac ako 200 nezranených alebo ľahko zranených osôb previezli autobusom do Solúna. Záchranári pátrali v troskách aj cez noc, práca na mieste je však komplikovaná.Pri havárii, ktorá sa stala v utorok krátko pred polnocou, sa niekoľko vozňov vykoľajilo a najmenej tri zachvátil požiar. Guvernér gréckeho kraja Tesália Costas Agorastos pre grécku televíziu Skai povedal, že vlaky sa zrazili čelne vo veľkej rýchlosti viac ako 140 kilometrov za hodinu.Polícia medzičasom zatkla prednostu stanice v meste Larissa. Ďalšie dve osoby boli zadržané na výsluch. Železničná spoločnosť Hellenic Train informovala, že osobný vlak smeroval z Atén do mesta Solún a viezol približne 350 pasažierov. Mnohí z nich boli študenti, ktorí sa vracali z búrlivého gréckeho karnevalu.Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis pri návšteve miesta nehody povedal, že vláda musí pomôcť zraneným zotaviť sa a identifikovať mŕtvych. „Môžem zaručiť jednu vec: Zistíme príčiny tejto tragédie a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa niečo podobné už nikdy nestalo," povedal Mitsotakis.Príčina nehody nebola hneď známa, ale Mitsotakis v utorok večer bez podrobností vyhlásil, že smrteľná zrážka vznikla hlavne v dôsledku tragickej ľudskej chyby. Incident nazval bezprecedentným a sľúbil plné, nezávislé vyšetrovanie.Po zrážke z funkcie odstúpil tamojší minister dopravy Kostas Karamanlis. Odôvodnil to tým, že považuje za svoju „povinnosť" odstúpiť, aby preukázal „základnú úctu k pamiatke tých, ktorí tak nespravodlivo zomreli". Vláda od stredy vyhlásila trojdňový štátny smútok, zatiaľ čo pred všetkými budovami Európskej komisie v Bruseli viali vlajky na pol žrde.Odborový zväz železničných pracovníkov na štvrtok oznámil 24-hodinový štrajk, rovnako aj zamestnanci metra v Aténach. V stredu v noci tiež v hlavnom meste vypukli protesty ľavicových skupín.Sústrastný telegram gréckej prezidentke Katerine Sakellaropulosovej v súvislosti s tragickým železničným nešťastím poslala aj slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová . „V mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, vám, rodinám a blízkym obetí vyjadrujem úprimnú sústrasť. Zraneným prajem rýchle uzdravenie," napísala. Informoval o tom v tlačovej správe jej hovorca Martin Strižinec