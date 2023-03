Akvaparky aj kúpaliská by privítali rekreačné poukazy aj pre ich zariadenia, zvýšil by sa záujem domácich návštevníkov

Financovanie vstupov

Slovenská asociácií akvaparkov, kúpalísk a plavární vznikla v júni 2020 v Nových Zámkoch. Založilo ju 22 členov, v súčasnosti má podľa svojho portálu tridsať riadnych a trinásť garantovaných členov. Organizácia je členom Zväzu cestovného ruchu SR.





2.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) by privítala rozšírenie existujúcich poukazov na služby v cestovnom ruchu aj na prevádzky vodnej rekreácie.To by uľahčilo zamestnávateľom financovať vstupy pre svojich zamestnancov a o služby cestovného ruchu by bol medzi domácimi návštevníkmi väčší záujem.Ako asociácia v stredu informovala, pomohli by aj financie na investície do zariadení na úsporu elektriny, zvýšenie bezpečnosti a hygieny.Podpora nezávislosti od elektriny by podľa prezidenta SAAKP Gabriela Somogyiho umožnila lepšie využitie geotermálnych vrtov, keďže zohrievanie vody v prevádzkach bez termálnej vody je energeticky náročné.Pred dvomi rokmi využilo služby akvaparkov, kúpalísk a plavární na Slovensku celkovo približne šesť miliónov ľudí ročne.„Minulý rok sme boli síce už od 19. januára otvorení, mohli sme fungovať, ale stále sa nám nepodarilo dohnať dva roky počas covidu,“ tvrdí Somogyi z Thermalparku Dunajská Streda.Vysoká inflácia i neúmerné ceny energií podľa neho spôsobili problémy aj tohto turistického odvetvia, čo má vplyv na nízku kúpyschopnosť obyvateľov i vyššie náklady na pracovníkov.Pred pandémiou koronavírusu boli akvaparky, kúpaliská i plavárne ziskové, v súčasnosti viaceré nevedia, ako zvládnu ceny energií. Zálohové platby musia platiť aj v mesiacoch, keď najmä kúpaliská ešte nie sú otvorené.„Bojujeme s cenami plynu zvýšenými od 200 do 500 %, elektrika má nárast 120 až 150 %. Stúpli nám aj vstupné náklady o 23 až 30 %,“ uviedol prvý viceprezident SAAKP Peter Kolenčík Vodného parku Bešeňová . Napriek tomu podľa neho poskytujú plnohodnotné služby a výrazne nezvýšili ceny pre návštevníkov.Zvýšenie by síce zmiernilo náklady, ale mnohí návštevníci by ho neuniesli. Zníženie dane z pridanej hodnoty od začiatku tohto roka podľa Kolenčíka pomohlo najmä stabilizácii personálu, pandémia totiž spôsobila masívny odchod pracovníkov.