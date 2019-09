Zrejme nie je ten správny čas na návštevu Pchjongjangu, myslí si Trump

Americký prezident Donald Trump (vľavo) sa rozpráva so severokórejským lídrom Kim Čong-unom počas ich stretnutia na summite Severná Kórea - USA v hoteli Metropole v Hanoji 27. februára 2019, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že "zrejme nie je" ten správny čas, aby navštívil Severnú Kóreu. Do budúcnosti to však nevylúčil, informovala agentúra AFP.povedal Trump novinárom v odpovedi na otázku týkajúcu sa jeho možnej návštevy Pchjongjangu, kde by sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.konštatoval, avšak nie je ten správny čas na návštevu Pchjongjangu. Pripustil však, že neskôr v budúcnosti tak urobí.dodal Trump.Kim Čong-un pozval amerického prezidenta na návštevu Pchjongjangu prostredníctvom listu ešte v auguste.Trump a Kim sa od vlaňajšieho januára stretli už trikrát, aby predebatovali riešenie krízy okolo severokórejských jadrových a raketových programov. Ani jedno z týchto stretnutí však neprinieslo výrazný posun.Štátnici si v júni podali ruku v demilitarizovanej zóne na hraniciach medzi oboma Kóreami. Dohodli sa tam na obnovení rokovaní na úrovni expertných skupín.Severná Kórea v uplynulom týždni otestovala zariadenie schopné naraz odpáliť viacero rakiet extradlhého doletu, pričom na skúšku osobne dohliadal severokórejský vodca.Trump následne povedal, že je ochotný sa s Kimom stretnúť v priebehu tohto roka.