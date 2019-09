V. Putin ponúkol Saudskej Arábii systém protivzdušnej obrany

Ruský prezident Vladimir Putin (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 17. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol v pondelok na predaj ruský systém protivzdušnej obrany Saudskej Arábii. Urobil tak po víkendovom útoku na saudskoarabské ropné zariadenia, uviedla agentúra AFP.uviedol Putin na tlačovej konferencii v Ankare, kde sa stretol s lídrami Turecka a Iránu. Podľa ruského prezidenta by sa Saudská Arábia mohla chrániť rovnako ako Irán, ktorý už kúpil ruský raketový systém S-300, a ako Turecko, ktoré kúpilo ruský raketový systém S-400.Jeho vyjadrenia zazneli po tom, ako Moskva varovala pred unáhlenou reakciou na útok v Saudskej Arábii, z ktorého Spojené štáty vinia Irán.Iránsky prezident Hasan Rúhání vyhlásil, že tieto útoky jemenských povstalcov boli ich "legitímnou obranou a protiútokom" za to, že Saudská Arábia vedie proti húsíom vojnu v Jemene.zdôraznil Rúhání.K sobotňajším útokom bezposádkovými lietadlami na dve významné ropné zariadenia v Saudskej Arábii sa prihlásili Iránom podporovaní jemenskí šiitskí povstalci známi ako húsíovia. Jedno zo zasiahnutých zariadení je celosvetovo najväčším závodom na spracovanie ropy.Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky raketami a dronmi na ciele v susednej Saudskej Arábii, ktorá je regionálnym rivalom Teheránu. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie sa od roku 2015 zapája do občianskej vojny v Jemene, kde bojuje proti húsíom na strane medzinárodne uznávanej jemenskej vlády.