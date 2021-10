Zrekonštruovaný štadión VŠC Dukla je už otvorený. Hostiť môže aj medzinárodné podujatia (foto)

Štadión môžu využívať aj regionálne kluby

Kapacita tribúny sa výrazne zväčšila

Zmenu projektu presadilo vedenie rezortu

Podmienky všetkých športovcov sa zlepšia

Dukly



Štadión SNP v Banskej Bystrici

Atletický Štadión SNP bol slávnostne otvorený 22. augusta 1959 pri príležitosti 15. výročia SNP. Štadión SNP je majetkom Slovenskej republiky v správe VŠC Dukla Banská Bystrica. Jeho rekonštrukciu začali symbolicky pri príležitosti 75. výročia SNP, po 60 rokoch od jeho otvorenia.



Rekonštrukciu realizovalo na základe verejného obstarávania združenie AŠ VŠC Dukla Banská Bystrica, ktoré tvoria spoločnosti SPORT Construction a.s., ŠPORTFINAL s.r.o. a Metrostav a.s.



Podmienkou bolo preukázanie skúseností s výstavbou atletických štadiónov medzinárodného významu, pričom podkladom pre rekonštrukciu boli štandardy WA týkajúce sa výstavby atletických štadiónov s možnosťou organizovania medzinárodných podujatí.





