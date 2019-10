Zrekonštruovaný ubytovací objekt rozšíril kapacity ženskej väznice

V Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Nitre – Chrenovej bol v stredu 9. októbra 2019 oficiálne odovzdaný do prevádzky ubytovací objekt Okál (na snímke). Rekonštrukciou pôvodnej drevostavby bola zvýšená ubytovacia kapacita ženskej väznice a vďaka zmodernizovanej signálno-bezpečnostnej technike sa tu zlepšila aj ochrana odsúdených. Na snímke cela. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 9. októbra (TASR) – V ústave na výkon väzby v Nitre – Chrenovej bol v stredu oficiálne odovzdaný do prevádzky ubytovací objekt Okál. Rekonštrukciou pôvodnej budovy bola zvýšená ubytovacia kapacita ženskej väznice o vyše 100 miest. Zároveň sa tu zmodernizovala signálno-bezpečnostná technika a zlepšila sa tiež ochrana odsúdených i verejnosti.Pôvodnú drevostavbu bolo nutné kvôli zlému technickému stavu ešte v roku 2016 odstaviť, čím sa podstatne znížila kapacita väznice. V roku 2017 bola rekonštrukcia objektu naprojektovaná a o rok neskôr sa začalo so stavebnými prácami.uviedol generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan.Súčasťou zmodernizovaného objektu nie sú len ubytovacie kapacity, ale aj servisné priestory, knižnica, multifunkčné miestnosti, priestory pre personál, servisné a technické objekty i priestory pre pracovisko odsúdených. „zhodnotil Ivan.Celkové náklady na stavbu boli 2.982.000 eur, oproti pôvodne plánovanej investícii sa podarilo dosiahnuť úsporu 141.000 eur.vysvetlil Ivan.Otvorenie novej ubytovacej budovy ocenil aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).skonštatoval.Podľa Gála je Slovensko nútené neustále zvyšovať kvalitu i kapacity väzenských zariadení. „pripomenul minister.Pomôcť s rozšírením väzenských kapacít by podľa jeho slov mohla aj plánovaná výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote s kapacitou viac ako 800 miest.dodal Gál.