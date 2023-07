ZRIEDKAVÝ ÚKAZ: Na oblohe sa obajví modrý Mesiac

Ľudí, ktorí radi pozorujú Mesiac, čakajú v auguste hneď dva impozantné zážitky v podobe dvoch splnov. Mesiac bude v tejto fáze už v utorok a následne opäť 31. augusta. V prípade toho druhého pôjde o úkaz známy ako o tzv. modrý Mesiac.







Podľa nemeckej amatérskej skupiny astronómov Vereinigung der Sternfreunde (Spoločenstvo priateľov hviezd) budú oba splny vyzerať približne rovnako veľké. Úkaz je možný vďaka tomu, že august má 31 dní, pričom mesačný cyklus trvá 29,5 dňa.Mesiac bude 1. augusta k Zemi najbližšie už o 20.32 h. DPA však v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že v strednej Európe v tento deň vychádza až o 21.34 h. Na konci augusta bude v splne o 03.36 h, čiže niekoľko hodín po západe Slnka.Dva splny v jednom kalendárnom mesiaci sú veľmi zriedkavým úkazom, pričom ten druhý sa v anglicky hovoriacich krajinách nazýva Blue Moon, čiže modrý Mesiac. Je taký vzácny, že v angličtine figuruje v úsloví "once in a blue moon" preložiteľnom ako "raz za uhorský rok". Opäť viditeľný bude potom až 31. mája 2026.Prečo sa v slovnom spojení vyskytuje slovo modrý, pritom nie je jasné. Samotný Mesiac totiž nikdy nie je modrý. Modrastý nádych dostáva iba vtedy, ak sa do atmosféry dostanú splodiny rozsiahlych lesných požiarov alebo nastane sopečný výbuch.V minulosti sa mali mesačné fázy veľký význam v poľnohospodárstve. V priebehu jedného ročného obdobia sa vyskytovali tri splny Mesiaca, ktoré sa označovali slovami prvý, druhý a posledný. Vzhľadom na rozdiel medzi synodickým (29,5 dňa) a kalendárnym mesiacom sa raz za čas stalo, že v jednom ročnom období nastali štyri splny a za modrý Mesiac sa označoval ten tretí.Pri oboch augustových splnoch bude vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom asi 357.000. Priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme je 380.000 kilometrov.