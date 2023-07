Zrušené voľby aj továrne na deti. Hoaxy o vojne na Ukrajine sa stále virálne šíria na sociálnych sieťach

Predané orgány na Západ

Šírenie dezinformácií

Údajné zrušenie volieb

10.7.2023 (SITA.sk) - Falošné a zavádzajúce správy o vojne na Ukrajine sa stále virálne šíria na platformách sociálnych médií, konštatuje spravodajský portál BBC Upozorňuje pritom, že niektoré z najčastejšie zdieľaných príkladov možno nájsť na Twitteri , kde ich zverejňujú predplatitelia služby Twitter Blue , ktorí okrem iného platia aj za propagáciu svojho obsahu ostatným používateľom.Viacero predplatiteľov Twitter Blue podľa BBC, napríklad zdieľalo tvrdenie, podľa ktorého počas nedávnych nepokojov vo Francúzsku na tamojšiu políciu strieľali americkými zbraňami, ktoré mohli pochádzať z Ukrajiny.Tento post pritom zaznamenal viac ako milión pozretí a BBC Verify jeho pôvod vystopovala k prokremeľským kanálom na komunikačnej platforme Telegram . Nič také sa pritom nepotvrdilo.Ďalšie účty s modrým overením Twitteru zase šírili tvrdenie, podľa ktorého Rusi na Ukrajine objavili "továrne na deti", kde vraj deti vo veku dva až sedem rokov vychovávajú len na to, aby ich buď poslali do "detských bordelov" alebo im odobrali orgány a tie následne predali na západ.BBC Verify pôvod tvrdenia odsledovala k článku publikovanému v marci na The People's Voice, čo je alternatívny názov webu YourNewsWire, ktorý fact-checkeri označujú za jedného z najväčších tvorcov falošných správ na internete.Ruská vláda a Kremľom kontrolované médiá sú tiež známe šírením nepodložených tvrdení o ilegálnych odberoch orgánov na Ukrajine.Ďalšie falošné tvrdenie, ktoré zdieľal účet s predplatným tváriaci sa ako legitímny zdroj, sa objavilo po ruskom útoku na rušné centrum mesta Kramatorsk. To uvádzalo, že to bol nevydarený útok Ukrajiny, ktorý zasiahol vojenské baraky, kde boli ubytovaní vojaci NATO a zahraniční žoldnieri. Tweet mal viac ako milión pozretí.Medzi virálne sa v poslednom čase podľa BBC zaradilo aj ďalšie falošné tvrdenie, podľa ktorého ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v krajine "zrušil" voľby. Odvolávali sa pritom na Zelenského vyjadrenie v rozhovore pre BBC, kde povedal, že voľby na Ukrajine budú, keď sa skončí vojna - tak, ako to prikazuje zákon.BBC vysvetľuje, že ukrajinská ústava zakazuje rozpustenie parlamentu a konanie volieb v čase stanného práva, čo znamená, že súčasný prezident a parlament budú vo funkciách, kým bude platiť stanné právo. Účty s predplatným Twitter Blue s podobnými zavádzajúcimi tvrdeniami pritom zaznamenali stovky tisíc zdieľaní.BBC na záver konštatuje, že tlačové oddelenie spoločnosti Twitter, ktoré kontaktovali so žiadosťou o reakciu na nepravdivé a zavádzajúce príspevky zdieľané cez službu Twitter Blue uvedené v článku, potvrdilo prijatie žiadosti, ale odmietlo sa k nej vyjadriť.