Ukrajina si na summite v Litve vypočuje „áno“ vstupu do NATO, otázne však je v akej podobe

Rada NATO - Ukrajina

Príde do Litvy aj Zelenskyj?

10.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajina si na summite vo Vilniuse želá jednohlasné pozvanie od členov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , aby sa Kyjiv pripojil k obrannej aliancii.Ako referuje spravodajský web CNN, povedala to ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová.„Chceme, aby všetkých 31 vedúcich predstaviteľov NATO potvrdilo, že Ukrajina je pozvaná do NATO. A Rada NATO - Ukrajina, ktorá sa vytvára, určí cestu k tomuto procesu. Najprv padne politické rozhodnutie a potom zadefinujeme formáty,“ povedala. Ruská vojna na Ukrajine a tlak ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na členstvo v NATO budú jednými z kľúčových tém na summite NATO v Litve, ktorý sa začína v utorok.Americký prezident Joe Biden však pre CNN povedal, že najprv sa musí skončiť ruská vojna na Ukrajine a až potom bude môcť NATO zvážiť členstvo Kyjeva v aliancii.Stefanišynová povedala, že o Zelenského fyzickej prítomnosti vo Vilniuse sa ešte nerozhodlo. „Na stole pred lídrami sú záverečné dokumenty, ktoré sa majú prijať ako výsledok summitu. Teraz nevieme, čo budú tieto dokumenty obsahovať. Vo Vilniuse však určite nebudeme počuť 'nie', to je prvá vec. Teraz sa diskutuje o tom, aké 'áno' to bude.“