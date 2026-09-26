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26. septembra 2026
Zrušenie krajov podľa Drobu nemusí priniesť očakávané úspory, zmena systému sama o sebe nestačí- VIDEO
Tagy: bratislavský župan Komunálne voľby Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Samosprávy Župné voľby
Droba podľa vlastných slov po deviatich rokoch odovzdáva kraj vo veľmi dobrej kondícii. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Droba podľa vlastných slov po deviatich rokoch odovzdáva kraj vo veľmi dobrej kondícii.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v rozhovore pre SITA štúdio vysvetlil hlavné úlohy samosprávnych krajov a reagoval aj na tému prípadného zlúčenia či zrušenia krajov. „Ono to tak historicky bývalo, že župné voľby boli vždy trošku v úzadí komunálnych volieb, ale podľa mňa tí, ktorí si začínajú uvedomovať význam samosprávnych krajov, vedia, že je strašne dôležité, ako sa to robí,“ uviedol.
Podľa Drobu ide o ľudí, ktorí sú na jednej strane populácie vekovo odkazaní na sociálne zdravotné služby a na tej druhej strane tí, ktorí sú odkázaní na školstvo.
„Máme, samozrejme, kopec ďalších kompetencií. Naše župné divadlá sú veľmi známe, takže tí ľudia, ktorí chodia do divadla, vedia, na čo je župa. Robíme veľa kultúrnych podujatí, staráme sa o cesty druhej a tretej triedy, integrujeme dopravu, prímeskú s metskou. Takže tých vecí, ktoré máme na starosti, je strašne veľa,“ dodal.
Bratislavský župan sa vyjadril aj prípadnému zrušeniu samosprávnych krajov, prípadne zmene ich počtu. „Ja som župan a mám na starosti Bratislavu a tri okresy okolo a robím najlepšiu možnú robotu, ako sa dá. A keď mi jedného dňa niekto povie, že dobre, tak budú zase štyri kraje, alebo bude 16 krajov, alebo nebudú kraje vôbec, je to legitímna debata, poďme sa o tom rozprávať, ale v pokoji a v kľude, nie politicky,“ poznamenal Droba, ktorý na svoju pozíciu kandiduje už tretíkrát.
Zároveň reagoval na tvrdenie, že by sa v prípade spojenia či zrušenia krajov ušetrili financie či úradníci. „Aj keby sa spojila Bratislava mesto a Bratislava župa dohromady, ak by to nerobil dobrý menežér, tak tam naberie ešte viacej ľudí,“ skonštatoval.
„Nastupoval som, keď sme mali nejakých 250 zamestnancov, ja som to okresal na nejakých 235, takže po deviatich rokoch tam, kde iní zdvojnásobili počty zamestnancov, my sme stále na tom istom čísle v podstate, s ktorým sme začínali,“ doplnil.
Droba podľa vlastných slov po deviatich rokoch odovzdáva kraj vo veľmi dobrej kondícii. „My sme naozaj urobili desiatky fantastických projektov od Ekocentra Čunovo, cez Divadlo Aréna, Bábkové divadlo, Malokarpatské svetové stredisko, integrácia dopravy, budovanie dopravných terminálov,“ vymenoval s tým, že na župe má fantastický tím, s ktorým sa tretíkrát uchádza o dôveru obyvateľov. „Sme ešte stále mladí a mám na to energiu,“ doplnil.
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Rozhovory zo štúdia SITA
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Zdroj: SITA.sk - Zrušenie krajov podľa Drobu nemusí priniesť očakávané úspory, zmena systému sama o sebe nestačí- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v rozhovore pre SITA štúdio vysvetlil hlavné úlohy samosprávnych krajov a reagoval aj na tému prípadného zlúčenia či zrušenia krajov. „Ono to tak historicky bývalo, že župné voľby boli vždy trošku v úzadí komunálnych volieb, ale podľa mňa tí, ktorí si začínajú uvedomovať význam samosprávnych krajov, vedia, že je strašne dôležité, ako sa to robí,“ uviedol.
Samosprávne kraje a ich zrušenie
Podľa Drobu ide o ľudí, ktorí sú na jednej strane populácie vekovo odkazaní na sociálne zdravotné služby a na tej druhej strane tí, ktorí sú odkázaní na školstvo.
„Máme, samozrejme, kopec ďalších kompetencií. Naše župné divadlá sú veľmi známe, takže tí ľudia, ktorí chodia do divadla, vedia, na čo je župa. Robíme veľa kultúrnych podujatí, staráme sa o cesty druhej a tretej triedy, integrujeme dopravu, prímeskú s metskou. Takže tých vecí, ktoré máme na starosti, je strašne veľa,“ dodal.
Bratislavský župan sa vyjadril aj prípadnému zrušeniu samosprávnych krajov, prípadne zmene ich počtu. „Ja som župan a mám na starosti Bratislavu a tri okresy okolo a robím najlepšiu možnú robotu, ako sa dá. A keď mi jedného dňa niekto povie, že dobre, tak budú zase štyri kraje, alebo bude 16 krajov, alebo nebudú kraje vôbec, je to legitímna debata, poďme sa o tom rozprávať, ale v pokoji a v kľude, nie politicky,“ poznamenal Droba, ktorý na svoju pozíciu kandiduje už tretíkrát.
Kraj je v dobrej kondícii
Zároveň reagoval na tvrdenie, že by sa v prípade spojenia či zrušenia krajov ušetrili financie či úradníci. „Aj keby sa spojila Bratislava mesto a Bratislava župa dohromady, ak by to nerobil dobrý menežér, tak tam naberie ešte viacej ľudí,“ skonštatoval.
„Nastupoval som, keď sme mali nejakých 250 zamestnancov, ja som to okresal na nejakých 235, takže po deviatich rokoch tam, kde iní zdvojnásobili počty zamestnancov, my sme stále na tom istom čísle v podstate, s ktorým sme začínali,“ doplnil.
Droba podľa vlastných slov po deviatich rokoch odovzdáva kraj vo veľmi dobrej kondícii. „My sme naozaj urobili desiatky fantastických projektov od Ekocentra Čunovo, cez Divadlo Aréna, Bábkové divadlo, Malokarpatské svetové stredisko, integrácia dopravy, budovanie dopravných terminálov,“ vymenoval s tým, že na župe má fantastický tím, s ktorým sa tretíkrát uchádza o dôveru obyvateľov. „Sme ešte stále mladí a mám na to energiu,“ doplnil.
>>> Celý rozhovor s Jurajom Drobom
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie krajov podľa Drobu nemusí priniesť očakávané úspory, zmena systému sama o sebe nestačí- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavský župan Komunálne voľby Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Samosprávy Župné voľby
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