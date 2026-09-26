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26. septembra 2026
V Užhorode odhalili plán na nelegálny prechod muža na Slovensko za 8 500 dolárov
Dvojicu podozrivých zadržali približne 800 metrov od slovenských hraníc pri preberaní peňazí za nelegálny prechod mimo hraničného priechodu. Ukrajinskí policajti v Užhorode ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Dvojicu podozrivých zadržali približne 800 metrov od slovenských hraníc pri preberaní peňazí za nelegálny prechod mimo hraničného priechodu.
Ukrajinskí policajti v Užhorode odhalili plán na nelegálne prevedenie muža podliehajúceho brannej povinnosti cez ukrajinsko-slovenskú hranicu za 8 500 dolárov, informoval web Zakarpattya.
Podľa vyšetrovateľov mali prechod cez štátnu hranicu mimo oficiálnych hraničných priechodov organizovať dvaja muži, pričom jeden z nich je príslušníkom ukrajinských ozbrojených síl.
Polícia ich zadržala približne 800 metrov od štátnej hranice vo chvíli, keď preberali 8 500 dolárov. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že peniaze dostali za pomoc pri nelegálnom prechode muža na Slovensko.
Oboch zadržaných obvinili podľa tretej časti paragrafu 332 ukrajinského trestného zákonníka, ktorý sa týka nelegálneho prevádzania osôb cez štátnu hranicu Ukrajiny.
O ďalšom postupe voči podozrivým má v najbližšom čase rozhodnúť súd, ktorý určí aj prípadné väzobné opatrenia.
Ukrajinské orgány zároveň preverujú, či sa na organizovaní nelegálnych prechodov nepodieľali aj ďalší vojaci. Vyšetrovanie pokračuje a polícia zisťuje všetky okolnosti prípadu.
Zdroj: SITA.sk - V Užhorode odhalili plán na nelegálny prechod muža na Slovensko za 8 500 dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinskí policajti v Užhorode odhalili plán na nelegálne prevedenie muža podliehajúceho brannej povinnosti cez ukrajinsko-slovenskú hranicu za 8 500 dolárov, informoval web Zakarpattya.
Podľa vyšetrovateľov mali prechod cez štátnu hranicu mimo oficiálnych hraničných priechodov organizovať dvaja muži, pričom jeden z nich je príslušníkom ukrajinských ozbrojených síl.
Len 800 metrov od hraníc
Polícia ich zadržala približne 800 metrov od štátnej hranice vo chvíli, keď preberali 8 500 dolárov. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že peniaze dostali za pomoc pri nelegálnom prechode muža na Slovensko.
Oboch zadržaných obvinili podľa tretej časti paragrafu 332 ukrajinského trestného zákonníka, ktorý sa týka nelegálneho prevádzania osôb cez štátnu hranicu Ukrajiny.
Preverujú vojakov
O ďalšom postupe voči podozrivým má v najbližšom čase rozhodnúť súd, ktorý určí aj prípadné väzobné opatrenia.
Ukrajinské orgány zároveň preverujú, či sa na organizovaní nelegálnych prechodov nepodieľali aj ďalší vojaci. Vyšetrovanie pokračuje a polícia zisťuje všetky okolnosti prípadu.
Zdroj: SITA.sk - V Užhorode odhalili plán na nelegálny prechod muža na Slovensko za 8 500 dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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