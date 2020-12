Zrušenie krajského súdu v Žiline nie je správne, sudcovia sa odvolávajú aj na geografické dôvody

10.12.2020 - Predsedníčka Krajského súdu v Žiline Eva Malíková nepovažuje návrh vytvorenia iba troch odvolacích súdov v rámci pripravovanej reformy súdnej sústavy za správny.Za zachovanie žilinského krajského súdu sa vyslovila aj tunajšia sudcovská rada považujúca súd za dobre fungujúcu inštitúciu, ktorá je navyše materiálne a technicky dobre zabezpečená.Stanoviská predsedníčky súdu a sudcovskej rady agentúre SITA sprostredkovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

Geografické centrum severozápadného Slovenska



Malíková z pozície predsedníčky krajského súdu upozorňuje, že Žilina je geografickým centrom severozápadného Slovenska, zároveň je prirodzeným spádovým a kultúrnym centrom regiónu.



"Z ekonomického hľadiska je tento región naviazaný skôr na západné Slovensko, nie na Banskú Bystricu, pod ktorej jurisdikciu by mal spadať obvod Žilinského kraja. Krajský súd v Banskej Bystrici bude pre účastníkov, ale aj pre sudcov a justičných zamestnancov Žilinského kraja ťažko dostupný, a to pre chýbajúce diaľnice a horské priechody. Aj prípadné zriadenie pobočky Krajského súdu Banská Bystrica v meste Žilina by bolo opatrením dočasným, popierajúcim zmysel reformy," uviedla Malíková.



Podľa členov sudcovskej rady by prípadné zrušenie žilinského krajského súdu nenaplnilo jeden z cieľov reformy, ktorým je zlepšenie podmienok pre sudcov a zamestnancov súdu.



"Už dostupnosť lokalít Kysúc a Oravy v obvode Krajského súdu v Žiline je problematická, čo sa prejavuje v časovej strate. Zrušením súdu sa tak ani účastníkom súdneho konania, ani sudcom a zamestnancom neposkytnú lepšie podmienky," upozornila sudcovská rada.

Bezprieťahová jurisdikcia

Krajský súd v Žiline vznikol v roku 1997 a po 23 rokoch existencie je podľa svojej predsedníčky personálne i materiálne zabezpečený tak, aby aj v nasledujúcom období zabezpečoval pre obvod Žilinského kraja kvalitnú a bezprieťahovú jurisdikciu."Krajský súd v Žiline za roky svojej činnosti preukázal schopnosť rozhodovať kvalitne a bez prieťahov aj v obdobiach neprimeraného nápadu vecí a hromadných žalôb. Patrí medzi odvolacie súdy s najmenším zostatkom nevybavených vecí a s najkratšou dĺžkou konania. Tým preukázal, že má svoje miesto v sústave odvolacích súdov na Slovensku," dodala Malíková.Rezort spravodlivosti navrhuje mapu všeobecných súdov rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a troch obvodov odvolacích súdov.Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod.