Nový generálny prokurátor Žilinka odmietol vyjadrenia Dostála o Gučíkovi aj Kaliňákovi

Požiadal ho o stretnutie so Žilinkom

Od Juričkovej bude žiadať vysvetlenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 - Nový generálny prokurátor Maroš Žilinka je presvedčený, že Generálna prokuratúra SR môže byť budovaná ako dôveryhodná inštitúcia, ktorá bude vždy stáť na strane zákona, spravodlivosti a ochrane verejného záujmu.Zároveň ubezpečil verejnosť, že tých prokurátorov, ktorí si budú vykonávať povinnosti svedomito, bude „chrániť ako lev“. Postupovať ako „lev“ bude aj voči tým, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti. Uviedol to po štvrtkovom vymenovaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.Žilinka odmietol tvrdenia Ondreja Dostála (SaS) o tom, že klamal pred Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR, keď poprel, že by sa jeho priateľ Michal Gučík nejako angažoval v prospech jeho zvolenia za generálneho prokurátora. „Nikdy som sa u žiadneho poslanca, či koalície alebo opozície neuchádzal a ani neloboval za podporu,“ uviedol.Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) vo štvrtok potvrdil, že v minulosti telefonoval s Michal Gučíkom, ktorý ho požiadal, aby sa stretol so Žilinkom. „Ja som si len zabezpečoval, ako sa dostať k pánovi Sulíkovi, ja som na neho nemal kontakt,“ dodal s tým, že telefonát bol len o dohodnutí stretnutia.Ako ďalej Žilinka dodal, stretnutie so Sulíkom začal vetou, „ďakujem, za možnosť stretnúť sa a neprišiel som, aby som od vás niečo žiadal“. Cieľom stretnutia malo byť len to, aby sa mu Žilinka predstavil a oboznámil ho so svojou víziou vedenia prokuratúry.Pravdu nemal podľa Dostála hovoriť Žilinka ani o tom, že bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) o ňom v predchádzajúcom volebnom období uvažoval ako o možnom nástupcovi za Dušana K. na poste špeciálneho prokurátora.„Ja som sa k tomu jasne vyjadril na vypočutí. Ja neviem, či som bol niekoho favorit, alebo nebol niekoho favorit. Ja som o tom nerokoval, ja k tomu neviem nič viac povedať,“ uviedol na tieto obvinenia Žilinka.Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok so Žilinkom stretla a jeho vysvetlenie medializovaných informácií považovala za dostatočné. Jej hovorca Martin Strižinec to uviedol s tým, že Čaputová sa preto rozhodla Žilinku vymenovať do funkcie.Žilinka odpovedal aj na otázku o podozreniach voči šéfke bratislavskej krajskej prokurátorky Soni Juričkovej. Uviedol, že hneď v piatok 11. decembra vydá pokyny na podanie vysvetlenia jej majetkových pomerov.Svoje prvé kroky vo vedení generálnej prokuratúry začne už vo štvrtok, a to tým, že sa stretne s aktuálnym vedením inštitúcie. Určiť by chcel aj svojich námestníkov a započať tak organizačné zmeny na prokuratúre.Tie by mali prispieť k zjednoteniu trestnej politiky, zefektívneniu činnosti generálnej prokuratúry, ale aj efektívnejšiemu využitiu potenciálu jednotlivých prokurátorov.