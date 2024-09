Zrušenie NAKA nebolo podľa Demokratov v súlade so zákonom, strana preto podáva trestné oznámenie (video)

Nepostupovali podľa zákona

Zo zákona spravili trhací kalendár

Cynickosť v dodržiavaní zákona

25.9.2024 (SITA.sk) - Zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) nebolo v súlade so zákonom, keďže nebolo riadne prerokované s odbormi. Demokrati preto poddávajú trestné oznámenie.Ako informovala strana, potvrdil to aj brannobezpečnostný výbor, ktorý bol zvolaný na základe iniciatívy nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka „Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská Hlas-SD ) nielenže nevedela odpovedať na základné otázky, tvrdí tiež, že na zrušenie tak zásadnej inštitúcie stačí neformálne prerokovanie. Demokrati toto tvrdenie odmietajú," vyhlásila strana. Galko uviedol, že priamo na výbore navrhol uznesenie, ktoré by ukázalo, či bolo riadne rokovanie s odbormi.„Žiadal som, aby sme zaviazali zodpovedných, nech predložia zápisnicu z rokovania. To ale koaličné strany odmietli," priblížil poslanec a zdôraznil, že ide o jasný dôkaz, že policajný prezident Ľubomír Solák a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nepostupovali tak, ako káže zákon.Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga je názoru, že si minister vnútra a policajný prezident urobili zo zákona trhací kalendár. Podľa neho fakticky označili odborárov za klamárov a urobili si z nich handry.„Tvrdia, že zrušenie NAKA bolo neformálne prerokované, a že to stačí. No zákon takýto inštitút nepozná. Podávame trestné oznámenie lebo sa domnievame, že mohlo dôjsť k zneužitiu právomocí verejného činiteľa," vyhlásil Šeliga a informoval, že majú aj dôkazy, kde odborári povedali, že zrušenie NAKA a personálne rozkazy s nimi neboli prerokované.„Ak bolo všetko prerokované, prečo nechcú tieto záznamy z rokovania s výbormi ukázať verejnosti? Pretože žiadne neexistujú. Je to o to cynickejšie, že policajti, ktorí majú dozerať na dodržiavanie zákona, zákon porušujú," zdôraznil Šeliga s tým, že jediným cieľom vládnej moci bolo zrušením NAKA odstaviť vyšetrovateľov od spisov a zabezpečiť si tak pokojný spánok a beztrestnosť.Demokrati uzavreli, že na tlak Európskej únie dnes musia zriadiť osobitné oddelenie, ktoré by riešilo eurofondy a po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry musia zriadiť osobitné oddelenie, ktoré bude na vyšetrovania dohliadať.