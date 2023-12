Zrušenie špeciálnej prokuratúry môže zastaviť vyšetrovanie korupčných káuz, varuje Kolíková a pripomenula aj prípad Kuciaka (video)

Náhodné prideľovanie prípadov

Porušia všetky pravidlá

4.12.2023 (SITA.sk) - Prípadné zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry môže zastaviť vyšetrovanie akejkoľvek významnej korupčnej kauzy. Na pondelkovej tlačovej besede to povedala opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Kauzy by sa podľa nej v takom prípade „rozliali" medzi jednotlivé krajské prokuratúry.„To znamená, že my vôbec netušíme, aký prokurátor dostane jednotlivé kauzy," uviedla Kolíková. Pripomenula pritom napríklad kauzu vraždy novinára Jána Kuciaka „Tak aj táto kauza pripadne novému prokurátori, ktorý sa s tým bude nanovo oboznamovať," skonštatovala Kolíková. Zároveň doplnila, že na prokuratúre neexistuje náhodné prideľovanie prípadov.„Tu funguje úplne iný systém – monokratický," zdôraznila poslankyňa. Politicky citlivé kauzy tak podľa nej dostanú prokurátori, ktorí s nimi naložia tak, ako si predstavuje súčasná vládna koalícia.Kolíková zároveň predpokladá, že koalícia sa bude zmeny na prokuratúre snažiť predsadiť v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie.„Môžme očakávať, že to bude rýchle, že sa porušia všetky pravidlá, ktoré súvisia s riadnym legislatívnym procesom," povedala Kolíková. Doplnila, že na celú vec upozornia Európsku komisiu „Ale to, čo je dôležité, je, aby spoločnosť dala jasne najavo, že tieto inštitúcie (Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd, pozn. SITA). potrebujeme a sú pre nás dôležité, " dodala Kolíková.