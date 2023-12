Slovenské firmy čakajú veľké zmeny, koalícia chce prijať aj nový trestný poriadok

4.12.2023 (SITA.sk) - Slovenské firmy čakajú veľké zmeny. Ako pred pondelkovým rokovaní vlády uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba, vláda chce totiž pripraviť novelizáciu všetkých zákonov, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia. Pracovať by na nej mal tím zložený zo zástupcov rezortov hospodárstva, dopravy, školstva i envirorezortu.„Chcem, aby sme jasne vyslali signál podnikateľskému prostrediu, že opäť zo Slovenska urobíme miesto, kde sa oplatí investovať a tvoriť hodnoty," vyhlásil Taraba. Podnikateľom taktiež odkázal, že takto o rok budú mať oveľa priaznivejšie podmienky na na fungovanie.Vládna koalícia má v úmysle prijať aj novýPred pondelkovým rokovaním vlády to médiám povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Doplnil, že nový kódex bude podľa neho veľmi efektívny.Taraba zároveň povedal, že sa nebojí, že by sa v prípade zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry skomplikovalo vyšetrovanie korupčných káuz. Tie by akurát prešli pod generálnu prokuratúru. „Prípady sa nikomu nezoberú, všetci ich budú mať. Akurát politik Lipšic nebude na čele prokuratúry," doplnil Taraba.