Zrušte núdzový stav a zverejnite zoznam miliónových nákupov, vyzval vládu Hlina a Drucker

Výzva na zrušenie núdzového stavu

Zbytočné miliónové nákupy

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení vyzvala vládu, aby zverejnila zoznam, kedy a v akých prípadoch využila zjednodušené metódy verejného obstarávania , ktoré umožňuje núdzový stav . Na tlačovej besede to povedal Alojz Hlina zo strany Dobrá voľba a umiernení. Podľa neho nebude náročné takýto zoznam vypracovať.„Myslím si, že slovenská verejnosť má právo sa k takémuto zoznamu dopracovať,“ vyhlásil Hlina. Poukázal na to, že núdzový stav netreba zneužívať a na Slovensku je nadužívaný. Ten umožňuje zrýchlené obstarávanie, a to môže niekoho lákať na zneužitie.Predseda strany Dobrá voľba a Umiernení a bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker zopakoval svoju nedávnu výzvu, aby vláda okamžite zrušila núdzový stav. „Núdzový stav nijakým spôsobom nepomáha v boji proti pandémii,“ zdôraznil.Drucker upozornil na viaceré nákupy v rezorte zdravotníctva, ktoré sa míňajú účinku. Uviedol, že minulý rok bývalý premiér Igor Matovič nakúpil priamym rokovaním bez riadnej súťaže umelé ventilácie a dnes sú stovky kusov týchto prístrojov na skladoch a nepoužívajú sa.Poukázal tiež na nakúpené prístroje na mimotelové okysličovanie krvi, ktoré tiež stoja na sklade, pretože ich nemá kto používať. Ďalším prípadom, keď sa nakupuje „pod rúškom mimoriadnej situácie“ sú poľné nemocnice. Podľa Druckera mala byť na ne riadna verejná súťaž.