ŽSR: Minulý týždeň sa pokúsilo ukončiť svoj život viacero osôb

Na snímke vlak prechádza cez železničnú stanicu v Pezinku, 25. apríla 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) minulý týždeň zaznamenali štyri zrážky s civilnou osobou, niekoľko pokusov o samovraždu a skupinu troch osôb, ktorá v Trnave ohrozovala cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.V pondelok (25. 11.) na žiadosť Policajného zboru zastavili dopravu z dôvodu pátrania po osobe so samovražednými úmyslami v úseku Bytča – Výh. Plevník – Drieňové. V ten istý deň zažili cestujúci na stanici v Trnave nepríjemnú udalosť, keď sa pri vonkajšom výpravcovi objavila skupina troch osôb, ktorá mala pri sebe nôž a ohrozovala cestujúcich. Pred príchodom polície všetci utiekli.V utorok (26. 11.) vo Fiľakove na odchodovom zhlaví zastavil osobný vlak tesne pred osobou v priechodnom priereze koľaje. Osobu sa podarilo zadržať a predísť tak nehode. V rovnaký deň o pár hodín neskôr krátko pred deviatou hodinou večer ohlásili v úseku Hlohovec – Rišňovce ďalšiu osobu so samovražednými sklonmi.O pohybe civilnej osoby v koľajisku informoval Policajný zbor aj v stredu (27. 11.) v úseku Kláštor pod Znievom – Príbovce – Rakovo – Martin. Vlaky boli aj v tomto úseku vyrozumené prechádzať opatrne a so zníženou rýchlosťou.Zrážky vlakov so štyrmi civilnými osobami, ktoré sa neoprávnene pohybovali v priechodnom priereze traťovej koľaje, sa stali v úsekoch Trnava – Brestovany, Vydrník – Spišská Nová Ves, Leopoldov – Hlohovec a v úseku Lužianky – Nitra.ŽSR opätovne vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. "," pripomínajú.