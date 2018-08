ŽSR vyhlásili súťaž na nákup pohonných látok cez palivové karty

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž na zabezpečenie bezhotovostného nákupu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet. Cenu za zákazku určenú na obdobie ôsmich rokov predpokladajú vo výške 16,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.Vyplýva to z oznámenia, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Prostredníctvom tendra chcú teda ŽSR zabezpečiť bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet, a to motorovej nafty, bezolovnatého automobilového benzínu s oktánovým číslom 95 a bezolovnatého automobilového benzínu s oktánovým číslom 98.Súčasťou tendra je aj vystavenie a dodanie palivových kariet v celkovom predpokladanom počte 2000 kusov. Predmetom zákazky je aj zabezpečenie bezhotovostnej úhrady mýtneho na princípe akceptácie palivovej karty.opísali ŽSR v oznámení.Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v súťaži do 20. septembra tohto roku. ŽSR plánujú uzavrieť rámcovú dohodu s jedným uchádzačom, v tendri chcú použiť elektronickú aukciu. Zákazka by mala trvať osem rokov.uviedli ŽSR. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.