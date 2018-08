Pápež požiadal o odpustenie: Cirkev dlho ignorovala zneužívanie detí

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 20. augusta (TASR) - Pápež František požiadal v pondelok o odpustenie za škandály so zneužívaním detí v rámci katolíckej cirkvi a pripustil, že bolesť obetíInformovala o tom agentúra DPA.Pápežovo vyjadrenie v liste katolíkom po celom svete prichádza niekoľko dní pred jeho návštevou Írska, ktorej by mala podľa očakávaní dominovať téma zneužívania.napísal František.uviedla hlava katolíckej cirkvi.Vatikán vyjadril minulý týždeňv súvislosti s kritickou správou veľkej poroty o rozsiahlom pohlavnom zneužívaní detí katolíckymi kňazmi v šiestich diecézach v americkom štáte Pensylvánia.Zneužívanie viac než 1000 detí stovkami kňazov bolo podľa správy generálneho prokurátora štátu Pensylvánia Josha Shapira celé desaťročia zatajované predstaviteľmi miestnej katolíckej cirkvi. Závažnosť zneužívania sa stupňovala od ohmatávania až po znásilnenie, pričom vo väčšine prípadov boli obeťami chlapci. Vatikán to označil zaa uviedol, že pápež František chce vykoreniťPápež nedávno prijal rezignáciu bývalého washingtonského arcibiskupa Theodora McCarricka po podozreniach, že sa prelát podieľal na sexuálnom zneužívaní. Rezignácie kardinálov sú veľmi zriedkavé a McCarrick bol prvým, ktorý prišiel o hodnosť kardinála v súvislosti so škandálom okolo pohlavného zneužívania.