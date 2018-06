ZSS: Personálny kolaps justície vyrieši zvýšenie justičných čakateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – V priebehu troch rokov poslať na slovenské súdy minimálne 300 justičných čakateľov. Po takomto riešení, ktoré by odvrátilo personálny kolaps justície, volá Združenie sudcov Slovenska (ZSS). Návrh reaguje na zlé výsledky najnovšieho júnového hromadného výberového konania na sudcov okresných súdov, v ktorom sa podarilo z 95 miest kandidátov obsadiť iba tretinu – 34.Úspešnosť uchádzačov bola opäť rovnaká ako v prvom hromadnom výbere na jeseň 2017, a to na úrovni 19 percent (zo 181 zúčastnených uspelo 34). Prezident ZSS Juraj Sopoliga vidí za tým nízky stupeň úrovne odbornej pripravenosti výraznej väčšiny uchádzačov na výkon sudcovskej funkcie.kritizoval Sopoliga opatrenie bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (vtedy SDKÚ-DS).Exministerka sa opatrením snažila otvoriť justíciu a pretrhnúť početné rodinné väzby v nej. Namiesto justičných čakateľov posilnila súdy o vyšších súdnych úradníkov. Zásah čiastočne skorigoval nasledujúci minister Tomáš Borec (nominant Smeru-SD), ktorý vrátil na súdy 16 čakateľských sudcovských miest. Podľa Sopoligu to nie je dostatočné. Upozornil, že justiční čakatelia sú len tzv. pomocníci sudcov.Stavovská sudcovská organizácia poukázala, že inštitút justičných čakateľov sa osvedčil od vzniku Československa a zredukovaním ich počtu sa porušil o záväzný zámer zákonodarcu o príprave čakateľa v justícii, pričom sa nerešpektujú právne významné medzinárodné odporúčania. Sopoliga tiež pripomenul, že iné právnické profesie – prokurátori a advokáti si zachovali inštitút čakateľa.skonštatoval Sopoliga.Justícia je podľa prezidenta ZSS v stave po začatí personálneho kolapsu. Upozornil, že v priebehu štyroch rokoch dosiahne viac ako 300 sudcov vek 65 rokov. Zároveň chýba orientačne približne 100 sudcov, keďže u výraznej časti (viac ako 500 z takmer 1400 sudcov) si plnenie iných zákonných povinností vyžaduje zníženie rozsahu výkonu súdnictva.doplnil Sopoliga.Z pohľadu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) je nateraz problematická najmä nízka kvalita uchádzačov, ktorí sa prihlásili do ostatného hromadného výberového konania. Zvýšenie počtu justičných čakateľov však šéf rezortu nevidí ako riešenie situácie. V reakcii na výsledky hromadného výberu prisľúbil, že vypíše ďalšie.reagoval.