ZSSK a Ministerstvo dopravy SR podporia domáci turizmus a ekológiu mimoriadnymi letnými vlakmi

Kompletný prehľad všetkých letných vlakov

Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa



REX 1940 (Košice 06:30 – Stará Ľubovňa 09:09),



REX 1942 (Košice 07:06 – Stará Ľubovňa 09:09),



REX 1941 (Stará Ľubovňa 09:59 – Košice 11:54),





REX 1944 (Košice 12:30 – Stará Ľubovňa 15:08),



REX 1943 (Stará Ľubovňa 17:55 – Košice 19:55),



Prešov – Humenné – Stakčín



REX 1951 (Prešov 7:45 – Stakčín 09:42),



REX 1950 (Stakčín 09:54 – Prešov 11:53),



REX 1953 (Prešov 12:33 – Stakčín 14:22),



REX 1954 (Stakčín 15:45 – Prešov 18:04),



Košice – Bardejov



REX 1970 (Košice 09:45 – Bardejov 11:23),



REX 1971 (Bardejov 16:40 – Košice 18:08),



Košice – Plešivec – Muráň



REX 1640 (Košice 07:09 – Muráň 9:52),



REX 1641 (Muráň 16:14 – Košice 18:48),



Košice – Plešivec – Slavošovce



REX 1650 (Košice 07:09 – Slavošovce 09:20),



REX 1651 (Slavošovce 11:30 – Plešivec 12:07),



REX 1652 (Plešivec 12:25 – Slavošovce 13:02),



REX 1653 (Slavošovce 16:40 – Košice 18:48),



Košice – Červená Skala – Banská Bystrica



REX 826 (Košice 07:23 – Banská Bystrica 12:20),



REX 829 (Banská Bystrica 13:29 – Košice 17:43),



Prešov – Červená Skala – Banská Bystrica



REX 824 (Prešov 07:34 – Banská Bystrica 12:20),



REX 827 (Banská Bystrica 13:29 – Prešov 18:01),



Zvolen – Červená Skala – Mlynky



REX 1787 (Zvolen os. st. 06:55 – Mlynky 9:55),



REX 1788 (Mlynky 13:54 – Zvolen os. st. 17:00),



Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava – Zvolen



REX 1603 (Zvolen os. st. 05:10 – Banská Štiavnica 05:51),



REX 1604 (Banská Štiavnica 05:58 – Zvolen os. st. 06:44),



REX 1605 (Zvolen os. st. 07:10 – Banská Štiavnica 07:54),



REX 1608 (Banská Štiavnica 08:00 – Zvolen os. st. 08:44),



REX 1611 (Zvolen os. st. 09:10 – Banská Štiavnica 09:51),



REX 1612 (Banská Štiavnica 10:00 – Zvolen os. st. 10:40),



REX 1615 (Zvolen os. st. 11:10 – Banská Štiavnica 11:51),



REX 1616 (Banská Štiavnica 12:00 – Zvolen os. st. 12:44),



REX 1619 (Zvolen os. st. 13:08 – Banská Štiavnica 13:54),



REX 1620 (Banská Štiavnica 14:00 – Zvolen os. st. 14:49),



REX 1623 (Zvolen os. st. 15:10 – Banská Štiavnica 15:54),



REX 1624 (Banská Štiavnica 16:00 – Zvolen os. st. 16:49),



REX 1627 (Zvolen os. st. 17:10 – Banská Štiavnica 17:51),



REX 1628 (Banská Štiavnica 18:00 – Zvolen os. st. 18:44),



REX 1631 (Zvolen os. st. 19:10 – Banská Štiavnica 19:54),



REX 1632 (Banská Štiavnica 20:00 – Zvolen os. st. 20:44),



REX 1635 (Zvolen os. st. 21:05 – Banská Štiavnica 21:45),



REX 1636 (Banská Štiavnica 21:50 – Zvolen os. st. 22:31),



Zvolen – Dudince – Štúrovo – Zvolen



REX 1670 (Zvolen os. st. 09:15 – Štúrovo 11:42),



REX 1671 (Štúrovo 16:28 – Zvolen os. st. 18:53),





Os 8984 (Rzeszów/Lupkow 10:00 – Medzilaborce 10:24),



Os 8985 (Medzilaborce 10:31 – Lupkow 10:54/Sanok),



Os 8986 (Sanok/Lupkow 17:12 – Medzilaborce 17:36),



Os 8987 (Medzilaborce 17:48 – Lupkow 18:11/Rzeszów),



Os 8988 (Sanok/Lupkow 20:56 – Medzilaborce 21:20),



Os 8989 (Medzilaborce 22:20 – Lupkow 22:43/Rzeszów),





zľavu 1 euro na osobu na vyhliadkový mestský vláčik mesta Medzilaborce,



vstup do Miniskanzenu v Medzilaborciach zadarmo,



vstup do "Expozície z 1. svetovej vojny" v budove MMUAW zadarmo.



2 medzištátne sezónne spojenia do Poľska:

Sezónne spojenie do chorvátskeho Splitu:

10.6.2022 (Webnoviny.sk) -Mimoriadne letné vlaky budú aj tento rok. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po rokovaní s objednávateľom dopravných výkonov Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR), národným portálom cestovného ruchu Slovenska Slovakia Travel, ako aj Vyššími územnými celkami (VÚC) spustí už po tretíkrát prevádzku letných sezónnych spojov, aby tak podporila domáci cestovný ruch. Pri príprave harmonogramu sme vychádzali zo skúseností z predchádzajúcich rokov, kedy sa po minulé roky letné vlaky tešili obľube najmä do Banskej Štiavnice či Starej Ľubovne.povedal generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.Letné vlaky, t. j. spoje so sezónnym obmedzením, budú premávať od 11. 6. do 11. 9. 2022. Tento rok sme si pre našich cestujúcich pripravili novinku v podobe spojenia na juh krajiny – zo Zvolena do Štúrova a späť. Okrem toho ZSSK, ako už tradične, ponúka spojenia do Muráňa, na Červenú Skalu či do obľúbenej Banskej Bystrice. 43 letných vlakov, ktoré podporia turizmus na Slovensku, obohatí aj 8 medzištátnych sezónnych vlakov do Poľska a pravidelný autovlak do Splitu.To, že sú sezónne letné vlaky u našich cestujúcich obľúbené a čoraz viac vyhľadávané, nasvedčujú aj čísla prepráv. V priebehu minuloročnej letnej turistickej sezóny sme letnými vlakmi ZSSK prepravili bezmála 42 000 spokojných cestujúcich. Rok predtým to bolo viac ako 23 000 cestujúcich.Objednávateľom dopravných výkonov je MDV SR, ktoré zároveň tieto spojenia finančne zastrešuje. Vo vlakoch platí štandardný cenník ZSSK vrátane všetkých druhov zliav i bezplatnej prepravy. Vo vlakoch je možné využiť cenník REGIONAL v zmysle platného Prepravného poriadku ZSSK (tak ako vo vlakoch Os a REX).(5 vlakov):- kalendárne obmedzenie REX 1940 - ide v sobotu (6) v období 11. VI. – 10. IX. a 5. VII., 1. IX.,- kalendárne obmedzenie REX 1942 - ide v nedeľu (7) v období 12. VI. – 11. IX. a 29. VIII.,- kalendárne obmedzenie REX 1941 - ide v sobotu (6) a (+) v období 11. VI. – 11. IX.,- kalendárne obmedzenie REX 1944, REX 1943 - ide v sobotu (6) a (+) v období 11. VI. – 11. IX.(4 vlaky):- kalendárne obmedzenie všetkých vlakov - ide v sobotu (6) a (+) v období 11. VI. – 11. IX.(2 vlaky):- kalendárne obmedzenie REX 1970, REX 1971 - ide 2., 3., 16., 17., 30., 31. VII., 13., 14., 27., 28., 29. VIII.(2 vlaky):- kalendárne obmedzenie REX 1640, REX 1641 - ide v nedeľu (7) v období 3. VII. – 4. IX.(4 vlaky):- kalendárne obmedzenie všetkých vlakov - ide v sobotu (6) v období 2. VII. – 3. IX.(2 vlaky):- kalendárne obmedzenie REX 826, REX 829 - ide v sobotu (6) v období 2. VII. – 10. IX.(2 vlaky):- kalendárne obmedzenie REX 824, REX 827 - ide v nedeľu (7) v období 3. VII. – 11. IX.(2 vlaky):- kalendárne obmedzenie REX 1787, REX 1788 - ide v sobotu (6) a (+) v období 2. VII. – 11. IX.(18 vlakov):- kalendárne obmedzenie všetkých vlakov - ide v sobotu (6) a nedeľu (7) v období 2. VII. – 4. IX.(2 vlaky):- kalendárne obmedzenie REX 1670, REX 1671 - ide v (+) v období 12. VI. – 4. IX.ZSSK zároveň počas letnej sezóny sprevádzkuje nasledovné vlaky:- kalendárne obmedzenie Os 8984, Os 8985, Os 8986, Os 8987 - ide v sobotu (6), nedeľu (7) v období 25. VI. – 28. VIII.,- kalendárne obmedzenie Os 8988, Os 8989 à ide 25., 26. VI.Na základe predloženia medzinárodného cestovného dokladu na trase Rzeszów Glówny – Sanok – Medzilaborce získa zákazník počas piatkov a víkendových dní (sobota, nedeľa) v termíne od 26. 6. 2022 do 28. 8. 2022:Poprad-Tatry – Plaveč – Muszyna à vlaky premávajú podľa platného cestovného poriadku od 4. 6. 2022 - https://www.zssk.sk/vlakova-linka-poprad-tatry-muszyna/ Pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov a motoriek odchádza z Bratislavy od 3. 6. do 24. 9. 2022 vždy v utorky a piatky o 15:51, v opačnom smere zo Splitu do Bratislavy v stredy a v soboty o 17:26 - https://www.zssk.sk/aktuality/chystate-sa-do-chorvatska-vyuzite-vlak-zssk-a-oddychnite-si-spolu-s-vasim-autom-ci-motorkou-uz-pocas-cesty-na-dovolenku/ Informačný servis