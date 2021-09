ZSSK bude mať moderné stredisko technicko-hygienickej údržby vo Zvolene

Stredisko THÚ sa súčasne postará o čistenie exteriéru aj interiéru vlakov



Moderné priestory pre technicko-hygienickú údržbu budú vybudované okrem Zvolena aj dvoch ďalších mestách – v Nových Zámkoch a Humennom





viacúčelová hala HPOS pre prevádzkové ošetrenie vozidiel s prístavbami pre fekálnu koľaj a prevádzkovo-sociálne zariadenia,



hala pre stabilný umývač vozidiel,



koľajiská pre vchodovo-odchodovú skupinu, koľaje haly prevádzkového ošetrenia súprav, koľaj pre stabilný halový umývač, výťažné, objazdné a spojovacie koľaje,



zariadenia pre HPOS, prevádzkové čistenie, stabilný halový umývač, zariadenia čistenia WC,



posunovacie zariadenie, kompresorovňa, EPZ, nová kanalizácia pre areálovú splaškovú vodu, rozvody vody, vzduchu, diagnostika pre elektrické časti vozidiel, mobilné čerpacie stanice a skladové hospodárstvo, spevnené plochy, čistička odpadových vôd (ČOV), stanica neutralizácie odpadových vôd, odlučovač olejov a mastnôt, komunikácie a spojenie pracoviska s verejnými sieťami,



vnútorná komunikácia, štruktúrovaná kabeláž, silnoprúdové rozvody, osvetlenie hál, vykurovanie objektov a spojenie pracoviska so železničnou sieťou



O projekte

THÚ Zvolen



Európsky fond regionálneho rozvoja: 24,2 mil. eur,



ŠR SR: 4,3 mil. eur,



ZSSK: 5,5 mil. eur.



THÚ Nové Zámky



Európsky fond regionálneho rozvoja: 29,7 mil. eur,



ŠR SR: 5,2 mil. eur,



ZSSK: 6,9 mil. eur.



THÚ Humenné



Európsky fond regionálneho rozvoja: 20,2 mil. eur,



ŠR SR: 3,6 mil. eur,



ZSSK: 6,3 mil. eur.



Pripájame zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016 (vlaky pre stredné Slovensko sú zvýraznené):



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2021 (20 ks EJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)





celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)





celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)





celkový objem: 66,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (48 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,9 milióna eur



predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021



prvý dodaný vozeň: predpokladáme 3/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023





celkový objem 32,98 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021



predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023





Celkový objem 3,495 milióna eur



oblasť nasadenia: Vysoké Tatry



predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023



15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) –



predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce - Čadca, Žilina, Rajec)



predpokladaný podpis zmluvy: 9/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





Hodnota zákazky: 76 284 000 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)



podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023





predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023





predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)



predpokladaný podpis zmluvy: 10/2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023



16.9.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) modernizuje nielen svoje vlaky, ale i pracoviská. Nové moderné strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ) budú prispievať k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných železničných koľajových vozidiel.Dnes sme v areáli pri železničnej stanici vo Zvolene podpísali Zmluvu o dielo Technicko- hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen za účasti Lenky Balkovičovej, primátorky mesta Zvolen a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, spolu s prokuristami dodávateľskej spoločnosti Strabag s.r.o. Zuzanou Češkovou a Milanom Mockovčiakom. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Zvolen bude vybudované práve v areáli železničnej stanice Zvolen, v priestoroch terajšieho pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav (POS), kde už jestvuje čiastočne vybudovaná infraštruktúra, niektoré inžinierske siete, vodovodná a kanalizačná sieť. Doteraz sa čistenie vlakov robilo prevažne pod holým nebom, v každom ročnom období a v pôvodných zariadeniach. Ide o koľajiská na odstavných staniciach a v depách. Sú to však zastaralé pracoviská, ktoré už dnes nespĺňajú štandardy. Po spustení spomínaných stredísk THÚ budeme čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré zvýšia komfort práce našich zamestnancov.Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ vo Zvolene je potrebné realizovať výstavbu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Zvolena aj v Nových Zámkoch a Humennom. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene sú vo výške 34 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ vo Zvolene je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Nových Zámkoch sú vo výške 41,8 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom sú vo výške 30 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2023 (marec – apríl 2023).Vo vyššie uvedených celkových sumách nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru, v súčasnosti na uvedenú službu prebieha proces VO.Informačný servis