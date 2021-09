Predseda ÚVO požiadal Kolíkovú o rýchlejšie prijatie zmien v oblasti machinácií vo verejnom obstarávaní

Treba prijať zmeny v trestnom práve

Čas na nastevenie systému

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák požiadal ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú o rýchlejšie prijatie legislatívnych zmien v oblasti machinácií vo verejnom obstarávaní. Je presvedčený o tom, že keby boli tieto zmeny v pléne Národnej rady SR v týchto dňoch, odborná verejnosť a tretí sektor by nemali obavy zo zneužitia zmien, ktoré sú navrhnuté v novele zákona o verejnom obstarávaní. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková v tlačovej správe.Predseda ÚVO už pred rokom upozorňoval na to, aby sa so zmenami v zákone o verejnom obstarávaní súčasne prijali aj zmeny v trestnom práve, ktoré je v gescii ministerstva spravodlivosti."Rozumiem vyťaženosti rezortu spravodlivosti, no čas, ako aj celospoločenská debata nás tlačí do toho, aby sme čím skôr prijali zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa machinácií vo verejnom obstarávaní," uviedol Hlivák.Podľa predsedu úradu je kľúčové si uvedomiť, že zmeny v novele verejného obstarávania navrhovali za predpokladu, že sa sprísni aj trestnoprávna zodpovednosť za zneužívanie uvoľnených pravidiel."Uvedomujeme si, že potrebu zrýchlenia nakupovania za verejné peniaze a s tým súvisiace uvoľnenie pravidiel nakupovania, si vyžiadala pandémia ochorenia COVID. Teraz ešte máme čas, aby sme nastavili systém tak, aby ho nikto nezneužil, aby sme aj v rámci prevencie urobili maximum," poznamenal Hlivák. Tieto zmeny podľa neho boli predmetom diskusie aj s Európskou komisiou Aliancia Fair-play vo štvrtok vyzvala poslancov Národnej rady SR, aby neschválili vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predloženej podobe. Zdôvodňuje to tým, že novela vytvára priestor na korupciu.Ako mimovládna organizácia informovala, vo verejnom obstarávaní je potrebné udržať transparentnosť. Parlament má o novele verejného obstarávania rokovať v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi so začiatkom vo štvrtok popoludní.